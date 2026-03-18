    Oppo hem soğutucu hem de kablosuz şarj cihazı olabilen ürününü tanıttı

    Oppo Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W manyetik kablosuz şarj adaptörü dahili soğutma sistemi sayesinde şarj etmediği durumda da  cihazınızı soğuk tutabiliyor.        

    Bu hafta iddialı akıllı telefon ve akıllı saatlerini tanıtan Oppo diğer taraftan bu cihazlarını destekleyecek aksesuarları da ihmal etmiyor. Oppo Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W piyasada eşine az rastlanır bir soğutma tasarımına sahip.

    Oppo Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W kablosuz şarj cihazı ister tek başına isterseniz de standı ile birlikte kullanılabiliyor. 50W kablosuz şarj sunabilen cihazın bu rakamı 80W orijinal adaptör ve orijinal kablo ile sağladığı belirtilmiş.

    Sürekli kullanım için kasa içerisinde özel bir soğutma sistemi yer alıyor. Dahili bir termoelektrik soğutma yongası ve radyal fandan oluşan bu sistem yonga seviyesinde türbin hava soğutması sağlıyor. Bu tasarım onu bağımsız bir soğutucu olarak da kullanmanızı sağlıyor.

    Kasanın üst kısmına iki kere tıkladığınızda yüksek yoğunlukta şarj ve düşük yoğunlukta şarj arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu durumda fanın dönme hızı ve gürültüsü de azalıyor. Üçüncü modda ise herhangi bir şarj sağlamadan sadece fanı döndürerek oyun seanslarında soğutma sağlayabiliyorsunuz. Standı ile 360 derece dönebilen şarj cihazı Apple cihazları ile uyumlu. Oppo Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W kablosuz şarj cihazı 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

