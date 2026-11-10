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    Oppo'nun 12.000 mAh bataryalı telefonu ortaya çıktı

    Oppo, 12.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip yeni orta segment akıllı telefon hazırlıyor. TENAA sertifikasında görüntülenen cihaz, devasa bataryasına rağmen nispeten ince tasarımla gelebilir.

    Oppo'nun 12.000 mAh bataryalı telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo, 12.000 mAh kapasiteli devasa bataryaya sahip yeni bir orta segment akıllı telefon üzerinde çalışıyor. PNC110 model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, Çin'in TENAA sertifikasyon platformunda görüntülendi. 

    Oppo PNC110 kod adlı akıllı telefon, sade ve alışılmış bir tasarım anlayışıyla geliyor. Cihazın sağ tarafında ses ve güç tuşları bulunurken, ön bölümde ortalanmış delikli selfie kamerasına sahip bir ekran yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise düz ve tek renkli bir tasarım tercih edilmiş. Geniş dikdörtgen kamera modülünde iki kamera sensörü, dekoratif bir lens, LED flaş ve AI Camera ibaresi bulunuyor.

    Oppo'nun 12.000 mAh bataryalı telefonu ortaya çıktı

    Oppo'nun 12.000 mAh bataryalı telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni telefonu 12.000 mAh bataryayla gelecek

    Cihazın en dikkat çekici özelliği, gövdesine yerleştirilmesi beklenen 12.000 mAh kapasiteli bataryası. Bu kapasite, Oppo'nun mevcut A7 Pro Max 5G modelindeki bataryadan yaklaşık yüzde 20 daha büyük. Üstelik telefonun devasa bataryasına rağmen nispeten ince bir kasayla sunulmasının planlanması, cihazı orta segmentte farklı bir konuma taşıyabilir.

    PNC110 modelinin Oppo A serisine dahil olması bekleniyor. Tasarımının önceki A serisi modellerinden bazı izler taşıması da bu ihtimali güçlendiriyor. Cihazın 5G bağlantı desteği, çift SIM kart yuvası ve Android 17 tabanlı ColorOS arayüzüyle gelmesi bekleniyor.

    Telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak cihazın düzenleyici kurumlar tarafından sertifikalandırılmaya başlaması, piyasaya çıkışının çok uzak bir tarihte olmayacağına işaret ediyor.

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