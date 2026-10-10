Oppo'nun yeni telefonu 16:9 ekrana ve 1 mm çerçevelere sahip olacak

16:9 ekran ve ultra ince çerçevelerle gelecek
Sızıntıya göre OPPO’nun yeni telefonunda dört kenarda yaklaşık 1 mm kalınlığında çerçeveler bulunacak. Bu değer, Huawei’nin ağustos ayında Çin’de duyurduğu Pura X View modelinde kullanılan 1,05 mm kalınlığındaki çerçevelerden biraz daha düşük. Telefonun ayrıca yaklaşık 81 mm genişliğinde olması bekleniyor.
Ekran tarafında ise 16:9 en-boy oranının tercih edileceği belirtiliyor. Günümüzde akıllı telefonların büyük bölümü 19,5:9 veya 20:9 gibi daha uzun ekran oranları kullanırken OPPO’nun bu tercihi, cihazın daha geniş ve yatay kullanıma uygun bir tasarıma sahip olmasını sağlayacak.
Huawei Pura X View, 16:9,5 ekran oranıyla bu yaklaşımın mevcut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. OPPO’nun iddia edilen 16:9 ekranı ise Huawei’nin modeline kıyasla oransal olarak biraz daha uzun, başka bir ifadeyle biraz daha az geniş bir görüntü sunacak.
OPPO’nun böyle bir ekran oranını tercih etmesinin önemli avantajlarından biri, video içerikleriyle uyum olabilir. YouTube videoları ve televizyon yayınları gibi pek çok içerikte standart olarak kullanılan 16:9 formatı, yeni telefonun yatay kullanımda ekran alanını daha verimli değerlendirmesini sağlayabilir. Daha uzun ekranlı güncel akıllı telefonlarda yatay video izlerken ekranın iki yanında siyah boşluklar oluşabiliyor.
Akıllı telefon üreticileri, 2017 yılından itibaren daha büyük ekranları dar gövdelerde sunabilmek amacıyla 18:9 ve 18,5:9 gibi uzun ekran oranlarına yönelmişti. OPPO’nun yeni yaklaşımı ise bu eğilimin tersine, yatay görüntüleme deneyimini ön plana çıkaran farklı bir tasarım anlayışını temsil ediyor.
OPPO’nun geniş ekranlı telefonunun, iddialara göre 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Find N7 katlanabilir telefonla birlikte tanıtılabilir.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Oppo-s-wide-screen-phone-tipped-with-a-16-9-display-and-1mm-bezels.1419917.0.html https://m.weibo.cn/detail/5352065355219641 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: