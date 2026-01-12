Oppo Pad 5 tanıtıldı: 5G gücü, bitmeyen pil

Oppo Pad 5 5G tablet neler sunuyor?
Oppo Pad 5’in kalbinde 4nm üretim teknolojisine sahip MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemci yer alıyor. 8GB LPDDR5X RAM ile 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanıyla gelen tablet, Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve organizasyonu ve verimliliği artırmayı amaçlayan yapay zeka destekli not alma özelliğini sunuyor.
Oppo Pad 5, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamerayla geliyor. 33W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 10.050mAh bataryadan güç alıyor. Dört hoparlörle donatılan tablet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve 5G bağlantısını destekliyor. Ayrıca, yazma ve çizim için 4.096 seviye basınç hassasiyeti ve düşük gecikme süresi sunan Oppo Pencil 2R ile uyumlu.
Oppo Pad 5 tablet fiyatı ne kadar?
Oppo Pad 5, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM 128 GB depolama sunan WiFi modeli için geçerli. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan 5G modelinin fiyatı ise; 365 dolar.
Oppo Pad 5 özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 2800x1980, 120Hz, 900 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
- Bellek: 8GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama
- İşletim sistemi: Android 16, ColorOS 16
- Kamera: 8MP (arka) / 8MP (ön)
- Batarya: 10050 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C
- Boyut ve ağırlık: 266.01 x 192.8 x 6.83 mm; 599 g