Oppo Pad 5 tanıtıldı: 5G gücü, bitmeyen pil

Tam Boyutta Gör Oppo, Reno 15 serisini tanıttıktan sonra Oppo Pad 5'i de Hindistan'da piyasaya sürerek tablet portföyünü genişletti. Yeni tablet, üretkenliğe odaklı özelliklere, uzun pil ömrüne ve 5G bağlantısına sahip büyük ekranlı Android cihaz arayan kullanıcıları hedefliyor.

Oppo Pad 5 5G tablet neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo Pad 5, 12.1 inç ekrana sahip. LCD ekran, 2800x1980 piksel çözünürlük, 7:5 en boy oranı, 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 900 nite kadar parlaklık sağlıyor ve Dolby Vision'ı destekliyor. Ekranda ayrıca yansıma önleyici mat kaplama mevcut.

Oppo Pad 5’in kalbinde 4nm üretim teknolojisine sahip MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemci yer alıyor. 8GB LPDDR5X RAM ile 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanıyla gelen tablet, Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve organizasyonu ve verimliliği artırmayı amaçlayan yapay zeka destekli not alma özelliğini sunuyor.

Oppo Pad 5, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamerayla geliyor. 33W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 10.050mAh bataryadan güç alıyor. Dört hoparlörle donatılan tablet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve 5G bağlantısını destekliyor. Ayrıca, yazma ve çizim için 4.096 seviye basınç hassasiyeti ve düşük gecikme süresi sunan Oppo Pencil 2R ile uyumlu.

Oppo Pad 5 tablet fiyatı ne kadar?

Oppo Pad 5, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM 128 GB depolama sunan WiFi modeli için geçerli. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan 5G modelinin fiyatı ise; 365 dolar.

Oppo Pad 5 özellikleri

Ekran: 12.1 inç, 2800x1980, 120Hz, 900 nit, LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

Bellek: 8GB LPDDR5X RAM

Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama

İşletim sistemi: Android 16, ColorOS 16

Kamera: 8MP (arka) / 8MP (ön)

Batarya: 10050 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj

Bağlanabilirlik: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Boyut ve ağırlık: 266.01 x 192.8 x 6.83 mm; 599 g

