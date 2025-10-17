Oppo Pad 5 dolu dolu özelliklerle geliyor

Oppo Pad 5 özelikleri
- 12.1 inçlik 3000x2120 piksel LCD ekran
- 3nm Dimensity 9400+ yonga seti
- 8GB/12GB/16GB LPDDR5X RAM
- 128GB/256GB/512GB UFS 4.1 depolama
- 8MP ön ve arka kamera
- 10420mAH batarya, 67W hızlı şarj
Oppo Pad 5 tablet modeli fiyatına göre dolu dolu özelliklerle geliyor. 144Hz tazeleme hızı, 540Hz dokunmatik tarama hızı, 900 nit pik parlaklık, TÜV Rheinland mavi ışık filtreleme, cihazlar arası dosya paylaşımı, 4K 30fps video kaydı, 5.99mm incelik, Wi-Fi 7 şeklinde özellikler mevcut.
Oppo Pad 5 fiyatı ve çıkış tarihi
- Oppo Pad 5 8GB + 128GB – 364$
- Oppo Pad 5 8GB + 256GB – 392$
- Oppo Pad 5 12GB + 256GB – 434$
- Oppo Pad 5 16GB + 512GB – 504$
Oppo Pad 5 ilk olarak Çin'de gelecek hafta satışa sunulacak. Akıllı klavye 98$, Pencil 2 Pro 70$, akıllı kılıf 28$ fiyat etiketine sahip. Çin dışında bu rakamların yüzde 10-20 arasında artış göreceğini belirtmek gerek.
