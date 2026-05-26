Oppo Pad 6 zamlı fiyat ile geliyor

Oppo Pad 6 özellikleri
- 12.1 inçlik 3000x2120 piksel LCD ekran
- Dimensity 9500s yonga seti
- LPDDR5X RAM
- UFS 3.1 depolama
- 8MP ön ve arka kamera
- 10420mAh batarya, 67W hızlı şarj
Ekranda 900 nit parlaklık sunulurken 144Hz tazeleme hızı da akıcılığa katkı yapıyor. Opsiyonel Soft Light nano işleme sayesinde ekran yansımaları yüzde 97 oranında azalıyor. 5.99mm kalınlığında olan kasa 577 gram ağırlığında.
Yapay zekâ tarafını da geliştiren tablet gerçek zamanlı sesi metne dönüştürme, notların özetini çıkarma, el yazısını iyileştirme, görsel üretim ve aramak için çiz özellikleri ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor.
Aynı anda iki kulaklığa Bluetooth üzerinden bağlanabilme, Wi-Fi 7, 6 hoparlör, yüz tanıma, Apple ve Android cihazlarla dosya paylaşımı şeklinde özellikleri olan tablet modeli önceki nesle göre 100$ civarında daha pahalı olacak.
Oppo Pad 6 fiyatı
- Oppo Pad 6 8GB/256GB – 486$
- Oppo Pad 6 12GB/256GB – 575$
- Oppo Pad 6 16GB/512GB – 604$
- Oppo Pad 6 Soft Light Edition 8GB/256GB – 531$
- Oppo Pad 6 Soft Light Edition 12GB/256GB – 589$
