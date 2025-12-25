Giriş
    Oppo'dan uygun fiyatlı güçlü tablet: Oppo Pad Air5 tanıtıldı

    Oppo, uygun fiyatlı tabletini resmi olarak piyasaya sürdü. Oppo Pad Air 5, performans, ekran kalitesi ve pil ömrü arasında denge arayan kullanıcılara yönelik.   

    uygun fiyatlı tablet Oppo Pad Air 5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Air 5, uygun fiyatlı tablet olarak piyasaya giriş yapıyor. Oppo Pad Air5, büyük 120Hz ekran, MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemci ve devasa bataryayla geliyor. İşte detaylar:

    Oppo Pad Air 5 özellikleri ile neler sunuyor?

    Oppo Pad Air5 ekran, batarya, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Air5, 12.1 inç ekranlı bir tablet. LCD ekran, 2800x1980 çözünürlük, 120Hz’e kadar yenileme hızı, 900 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. Ekran ayrıca canlı modda %98 DCI-P3, doğal modda ise %100 sRGB renk gamını kapsıyor.

    Oppo’nun yeni tableti, MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemciyle geliyor. Bu işlemci, 2.5 GHz'e kadar saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor. 12GB’a kadar RAM (LPDDR5X), 256GB’a kadar depolama (UFS 3.1) ile gelen tablet, 10.050 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, UFCS, PPS ve PD şarj standartlarının yanı sıra 33W'a kadar SuperVOOC hızlı şarjı destekliyor.

    Oppo Pad Air5, ColorOS 16.0 yazılımıyla geliyor. Tablet, 1080p video kaydını destekleyen 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Klavye ve kalem desteği bulunuyor. Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, USB Type-C bağlantı noktası ve yüz tanıma kilidi diğer özellikleri arasında.

    Oppo Pad Air 5 fiyatı ne kadar?

    Oppo Pad Air5 fiyatı dolar Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Air 5, 1899 yuan (270 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa çıktı. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. Seçilen ekran, depolama ve belleğe göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • 8GB RAM + 128GB: 1899 yuan (270 dolar)
    • 8GB RAM + 256GB: 2199 yuan (312 dolar)
    • 8GB RAM + 256GB (Soft Light): 2399 yuan (341 dolar)
    • 12GB RAM + 256GB: 2499 yuan (355 dolar)
    • 12GB RAM + 256GB (Soft Light): 2699 yuan (384 dolar)

    Oppo Pad Air 5 özellikleri

    • Ekran: 12.1 inç, 2800x1980, 120Hz, 900 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Batarya: 10050 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj
    • Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth, 5G, USB-C
    • Yazılım: ColorOS 16.0
    • Boyut ve ağırlık: 266.01 x 192.77 x 6.83 mm, 597 g
