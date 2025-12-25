Oppo'dan uygun fiyatlı güçlü tablet: Oppo Pad Air5 tanıtıldı

Oppo Pad Air 5 özellikleri ile neler sunuyor?
Oppo’nun yeni tableti, MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemciyle geliyor. Bu işlemci, 2.5 GHz'e kadar saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor. 12GB’a kadar RAM (LPDDR5X), 256GB’a kadar depolama (UFS 3.1) ile gelen tablet, 10.050 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, UFCS, PPS ve PD şarj standartlarının yanı sıra 33W'a kadar SuperVOOC hızlı şarjı destekliyor.
Oppo Pad Air5, ColorOS 16.0 yazılımıyla geliyor. Tablet, 1080p video kaydını destekleyen 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Klavye ve kalem desteği bulunuyor. Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, USB Type-C bağlantı noktası ve yüz tanıma kilidi diğer özellikleri arasında.
Oppo Pad Air 5 fiyatı ne kadar?
- 8GB RAM + 128GB: 1899 yuan (270 dolar)
- 8GB RAM + 256GB: 2199 yuan (312 dolar)
- 8GB RAM + 256GB (Soft Light): 2399 yuan (341 dolar)
- 12GB RAM + 256GB: 2499 yuan (355 dolar)
- 12GB RAM + 256GB (Soft Light): 2699 yuan (384 dolar)
Oppo Pad Air 5 özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 2800x1980, 120Hz, 900 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Batarya: 10050 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj
- Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth, 5G, USB-C
- Yazılım: ColorOS 16.0
- Boyut ve ağırlık: 266.01 x 192.77 x 6.83 mm, 597 g