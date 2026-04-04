    Oppo Pad Mini geliyor: Küçük boyutta büyük performans

    Oppo'nun yeni tableti Pad Mini hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. İşte 144Hz LTPO ekran ve amiral gemisi performans sunması beklenen yeni modelin detayları:

    Oppo Pad Mini geliyor: Küçük boyutta büyük performans Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Mini özellikleri, ortaya çıkan yeni sızıntılarla birlikte yeniden gündeme taşındı. Çin merkezli üreticinin kompakt tablet segmentine iddialı bir giriş hazırlığında olduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre cihaz; yüksek yenileme hızlı ekran, güçlü işlemci ve ince tasarım gibi üst segment özelliklerle donatılacak.

    İşte Oppo Pad Mini'nin beklenen özellikleri:

    Cihazın en dikkat çekici bileşenlerinden biri ekran tarafında yer alıyor. Oppo Pad Mini’nin 8,8 inç büyüklüğünde, 3:2 en boy oranına sahip bir OLED panelle geleceği belirtiliyor. Bu oran, geleneksel 16:9 veya 16:10 formatlarına kıyasla daha çok belge okuma, web gezintisi ve çoklu görev senaryolarına uygun bir kullanım sunuyor. 2880×1920 piksel çözünürlük değeri, bu boyuttaki bir panel için oldukça yüksek bir keskinlik sunarken, LTPO teknolojisi sayesinde yenileme hızının 1Hz ile 144Hz arasında dinamik olarak değişebileceği ifade ediliyor. Ayrıca ekranın 1800 nit seviyesine ulaşabilen tepe parlaklık değeri ve DCI-P3 renk gamının tamamını kapsadığı yönündeki bilgiler, cihazın yalnızca teknik açıdan değil, görsel deneyim açısından da üst segmenti hedeflediğini ortaya koyuyor.

    Performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 8 serisine ait yeni nesil bir işlemcinin kullanılacağı ifade ediliyor. Sızıntıda Snapdragon 8 Gen 5 olarak anılan bu platformun, amiral gemisi seviyesinde bir performans sunması bekleniyor. Bu tür bir yonga seti, yalnızca yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar için değil, aynı zamanda çoklu görev, video düzenleme ve yapay zekâ tabanlı uygulamalar gibi daha ağır iş yükleri için de önemli bir avantaj sağlayacaktır.

    Tasarım tarafında da dikkat çekici detaylar bulunuyor. Oppo Pad Mini’nin yekpare metal bir gövdeyle geleceği ve yaklaşık 5,39 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor. 279 gramlık ağırlık değeri ise cihazı oldukça taşınabilir kılıyor. Renk seçenekleri arasında koyu gri, mor ve camgöbeği tonlarının yer alacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

    Kamera tarafında arka bölümde kapsül formunda bir modül içinde konumlandırılmış 13 megapiksellik bir sensörün yer alacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesi ise 8000 mAh olarak belirtilen cihazın, 67W hızlı şarj desteğiyle geleceği ifade ediliyor. Buna ek olarak eSIM desteğinin de gündemde olması, tabletin yalnızca Wi-Fi bağlantısına bağlı kalmadan mobil veri üzerinden bağımsız bir kullanım sunabileceğine işaret ediyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

