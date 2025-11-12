Giriş
    Oppo Reno 15 serisinin özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı

    Oppo, Reno 15 serisini 17 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. İddialı özelliklerle gelecek olan seri neler sunacak?                                                

    Oppo Reno 15 serisinin özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo kısa süre önce Reno 15 serisini 17 Kasım’da Çin’de tanıtacağını doğruladı. Ön sipariş sayfalarına göre seride iki model yer alacak: Reno 15 ve Reno 15 Pro. Şimdi ise, Çin Telekom’un veritabanında ortaya çıkan bir liste, muhtemelen Reno 15 olan yeni bir modelin özelliklerini açığa çıkardı.

    Oppo Reno 15 beklenen özellikler

    Model numarası PLW110 olan cihaz, Çin Telekom veri tabanında görüldü. Listede ismi belirtilmemiş olsa da, Çin pazarına Reno 15 adıyla çıkması bekleniyor. Cihaz, 1.5K (2640 x 1216 piksel) çözünürlüğe sahip 6.32 inçlik OLED ekranla gelecek. Dolayısıyla kompakt boyutlara sahip olacak.

    Telefonun işlemcisi MediaTek Dimensity MT6899 olarak adlandırılıyor. Bu da Dimensity 8400 veya 8450 ile geleceği anlamına geliyor. Telefon, 12GB / 16GB RAM ile 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçenekleri sunacak.

    Kamera tarafında, ön yüzde 50 MP’lik bir selfie kamerası, arka tarafta ise200 MP + 50 MP + 50 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunacak.

    6.200 mAh batarya ile gelecek Reno 15’in, önceki nesilde olduğu gibi 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor.
    Diğer özellikler arasında NFC desteği ve alüminyum alaşımlı çerçeve de yer alıyor.

    Cihazın boyutları 151.21 x 72.42 x 7.99 mm, ağırlığı ise 187 gram olacak. Renk seçenekleri olarak Aurora Blue, Starlight Bow, Canele Brown ve Star Pink sunulacak. Telefon kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacak ve bunun üzerinde ColorOS 16 arayüzü yer alacak.

    Serinin üst modeli Reno 15 Pro ise, 6.78 inçlik daha büyük bir ekran, Dimensity 8450 işlemci ve 6.300 mAh batarya ile gelecek. Geri kalan teknik özelliklerin, Reno 15 ile aynı olması bekleniyor.

    Ayrıca, 6.59 inç ekrana sahip üçüncü bir modelin de seriye dahil olacağı konuşuluyor, ancak bu konuda bir kesinlik bulunmuyor.

