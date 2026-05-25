Oppo Reno 16 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni nesil Reno 16 serisini Çin’de resmi olarak duyurdu. Reno 16 ve Reno 16 Pro modelleri; yüksek çözünürlüklü 200 megapiksel kamera sistemi, büyük kapasiteli bataryalar ve MediaTek’in yeni nesil Dimensity işlemcileriyle dikkat çekiyor. Şirket, özellikle ekran teknolojisi, pil kapasitesi ve kamera donanımı tarafında önceki Reno modellerine kıyasla daha iddialı bir yapı sunmayı hedefliyor. Her iki cihaz da Çin pazarında satışa sunulmuş durumda olup küresel lansmanın ise yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Reno 16 serisi, kamera ve donanım tarafında neler sunuyor?

Oppo Reno 16 serisinin en dikkat çeken noktalarından biri kamera sistemi oldu. Her iki modelde de Samsung HP5 sensörlü 200 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ana kameraya ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 3,5x optik yakınlaştırma destekli 50 megapiksel periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Telefoto kamerada optik görüntü sabitleme teknolojisinin bulunması, düşük ışıkta ve yüksek yakınlaştırma seviyelerinde daha dengeli görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor.

Ön tarafta ise iki modelde de otomatik odaklama destekli 50 megapiksel selfie kamerası kullanılıyor. Akıllı telefon üreticileri son yıllarda ön kamera tarafında genellikle çözünürlük yerine yazılımsal iyileştirmelere yönelirken, Oppo’nun yüksek çözünürlüklü sensör tercih etmesi özellikle görüntülü görüşme ve sosyal medya içerik üretimi açısından cihazları öne çıkarabilir.

Ekran tarafında iki model arasında belirgin boyut farkı bulunuyor. Standart Reno 16 modeli, 6,32 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla gelirken Pro versiyonu 6,78 inçlik daha büyük bir panel kullanıyor. Her iki cihaz da 120 Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Oppo ayrıca ekranlarda 10 bit renk desteği ve yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisine yer veriyor. Çözünürlük tarafında Reno 16 modeli 2640×1216 piksel seviyesinde kalırken, Pro modelinde 2772×1272 piksel çözünürlük sunuluyor. Ayrıca ekran parlaklığının yerel tepe değerde 3600 nit seviyesine kadar çıkabilmesi, özellikle doğrudan güneş ışığı altında ekran görünürlüğünü artırıyor.

Performans tarafında Oppo, iki modeli farklı kullanıcı profillerine göre konumlandırmış görünüyor. Reno 16’da MediaTek Dimensity 8550 SUPER işlemcisi yer alırken, Reno 16 Pro daha güçlü Dimensity 9500s platformuyla geliyor. Her iki modelde de LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileri kullanılıyor. Bu donanım kombinasyonu, uygulama geçişleri ve veri aktarım hızlarında daha düşük gecikme süreleri sunmayı amaçlıyor. Özellikle yapay zekâ destekli kamera işleme süreçleri ve yüksek çözünürlüklü video kayıtlarında hızlı depolama birimlerinin önemi her geçen yıl daha fazla hissediliyor.

Pil kapasitesi tarafında Oppo’nun agresif bir yaklaşım sergilediği görülüyor. Standart Reno 16 modeli 6.700 mAh batarya ile gelirken, Reno 16 Pro modeli 7.000 mAh kapasiteye ulaşıyor. Ayrıca her iki modelde de 80W hızlı şarj desteği bulunurken, Pro model ayrıca 50W kablosuz şarj desteği de sunuyor.

Bağlantı ve dayanıklılık özellikleri tarafında da serinin güncel standartları hedeflediği görülüyor. Reno 16 modelinde Wi-Fi 6 desteği sunulurken, Pro versiyonunda Wi-Fi 7 teknolojisine geçiliyor. Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, stereo hoparlör, ekran içi parmak izi okuyucu ve IR blaster gibi detaylar her iki cihazda da korunmuş durumda. Ayrıca IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde cihazların suya ve toza karşı dayanıklılık seviyesi artırılmış durumda.

Son olarak Çin’de satışa çıkan Oppo Reno 16’nın 12 GB + 256 GB varyantı 3.499 CNY (yaklaşık 513 dolar) seviyesinde belirlenirken, Reno 16 Pro’nun 12 GB + 256 GB modeli 3.699 CNY (yaklaşık 543 dolar) olarak açıklandı. 16 GB + 1 TB versiyonu ise Reno 16 için 4.799 CNY (yaklaşık 704 dolar), Reno 16 Pro içinse 4.899 CNY (yaklaşık 719 dolar) fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor.

