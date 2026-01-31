Giriş
    Oppo Reno 16 serisi test aşamasında: İlk detaylar netleşiyor

    Oppo Reno 16 serisiyle ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı. Serinin Dimensity 8500 işlemci, 200 MP kamera ve metal çerçeve gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. İşte detaylar:

    Oppo Reno 15 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Oppo Reno 15 serisinin halefi Reno 16, Çin merkezli kaynaklara göre test sürecine girmiş durumda ve bu gelişme, serinin resmi tanıtımına artık görece kısa bir süre kaldığına işaret ediyor. Oppo’nun altı aylık ürün yenileme döngüsü düşünülürse yeni serinin Mayıs ayında tanıtılması muhtemel.

    İşte Oppo Reno 16 serisinin ortaya çıkan ilk detayları:

    Sızan bilgilere göre Oppo Reno 16 serisi, ekran tarafında selefiyle benzer bir yaklaşımı sürdürecek. Reno 15 ailesinde yer alan 6,32 inç ve 6,78 inç boyutlarındaki düz panellerin yeni nesilde de korunması bekleniyor. Düz ekran yapısı ise özellikle son yıllarda kavisli panellerden uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için daha pratik bir kullanım sunuyor ve ekran koruyucu gibi aksesuarlarla uyumu kolaylaştırıyor.

    Kamera tarafında paylaşılan detaylar ilk bakışta büyük bir sıçrama izlenimi vermese de önemli nüanslar barındırıyor. Reno 16 serisinin 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto lensle gelmesi bekleniyor. Bu değerler, kağıt üzerinde Reno 15 ve Reno 15 Pro modellerindeki kurulumla benzerlik gösteriyor. Ancak Oppo’nun burada daha güncel bir sensöre geçiş yapmış olabileceği belirtiliyor. Bu durum, megapiksel artışı olmadan da düşük ışık performansı, dinamik aralık ve görüntü işleme kalitesinde iyileştirmeler sunulabileceği anlamına geliyor.

    Performans cephesinde MediaTek Dimensity 8500 serisi yonga seti öne çıkıyor. Önceki nesil Dimensity 8300 gibi yongalar, orta-üst segmentte Snapdragon alternatiflerine ciddi bir rekabet getirmişti. Dimensity 8500’ün de benzer şekilde oyun performansı, çoklu görev ve yapay zeka destekli işlemler açısından dengeli bir yapı sunması hedefleniyor. Bu tercih, Oppo’nun Reno serisini amiral gemisi değil ama amiral gemisine yakın bir deneyim arayan kullanıcılar için konumlandırdığını bir kez daha ortaya koyuyor.

    Son olarak tasarım tarafındaki sızıntılar ise Oppo’nun estetik ve ergonomi konusundaki ısrarını sürdürdüğünü gösteriyor. Metal çerçeve kullanımı, cihazlara hem daha sağlam bir yapı hem de premium bir his kazandırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte her kenarda eşit LIPO çerçeve düzeninin tercih edilmesi, ekran-gövde oranını artırırken görsel simetriyi de ön plana çıkarıyor.

