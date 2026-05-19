    Oppo Reno 16 serisinin resmi görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Oppo, 25 Mayıs’ta gerçekleştireceği etkinlikte yeni Reno 16 serisini tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala, telefonların tasarımı, renk seçenekleri ve depolama varyantları ortaya çıktı.

    Oppo, 25 Mayıs’ta Çin’de gerçekleştireceği etkinlikte yeni Reno 16 serisini resmi olarak tanıtacak. Seride Oppo Reno 16 ve Oppo Reno 16 Pro olmak üzere iki model yer alacak. Tanıtıma sayılı günler kala cihazlar Oppo Shop üzerinden ön siparişe açıldı ve böylece telefonların tasarımı, renk seçenekleri ile depolama varyantları da ortaya çıkmış oldu.
    Standart Reno 16 modeli; Heartbeat Star (beyaz), Galaxy Purple ve Midnight Black renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere geniş bir konfigürasyon yelpazesi sunacağı görülüyor.
    Reno 16 Pro tarafında ise Heartbeat Star (beyaz), Dream Blue ve Midnight Black renk seçenekleri bulunuyor. Pro modelin depolama seçenekleri ise 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 512 GB ile sınırlı tutulmuş durumda.

    Oppo Reno 16 serisi beklenen özellikler

    Sızıntılara göre Reno 16 serisi iki farklı düz ekran tasarımıyla gelecek. Standart modelin 1.5K çözünürlüklü 6.32 inç OLED ekran taşıması beklenirken, Reno 16 Pro’nun LTPO teknolojili ve yine 1.5K çözünürlük sunan daha büyük 6.78 inç OLED panelle geleceği iddia ediliyor. Her iki cihazın da metal çerçeveye sahip premium bir tasarım anlayışı benimseyeceği belirtiliyor.

    Donanım tarafında Reno 16 Pro’nun MediaTek Dimensity 9500s işlemcisinden güç alacağı ve 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla geleceği öne sürülüyor. Standart Reno 16’nın ise MediaTek Dimensity 8550 yonga seti ve 6.700 mAh batarya ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. İki modelde de 80W hızlı kablolu şarj desteğinin korunacağı belirtilirken, Pro modelin ayrıca 50W kablosuz şarj desteği sunabileceği konuşuluyor.

    Kamera tarafında ise Reno 16 serisinin oldukça iddialı olması bekleniyor. İddialara göre telefonlarda Samsung HP5 sensörlü 200 megapiksel ana kameranın yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu kullanılacak. Sisteme ayrıca 50 megapiksel ultra geniş açı kamera ve yakınlaştırma için 50 megapiksel periskop telefoto kamera eşlik edecek.

    25 Mayıs’taki etkinlikte yalnızca Reno 16 serisi değil, aynı zamanda Reno 16 modelleri için geliştirilen Oppo Bubble aksesuarı, Oppo Pad 6 tableti ve Oppo Enco Air 5s kablosuz kulaklık modeli de tanıtılacak. Şirket ayrıca Oppo Pad Air 5 için yeni bir renk seçeneğini de duyurmayı planlıyor.

