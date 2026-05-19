Oppo Reno 16 serisinin resmi görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Oppo Reno 16 serisi beklenen özellikler
Sızıntılara göre Reno 16 serisi iki farklı düz ekran tasarımıyla gelecek. Standart modelin 1.5K çözünürlüklü 6.32 inç OLED ekran taşıması beklenirken, Reno 16 Pro’nun LTPO teknolojili ve yine 1.5K çözünürlük sunan daha büyük 6.78 inç OLED panelle geleceği iddia ediliyor. Her iki cihazın da metal çerçeveye sahip premium bir tasarım anlayışı benimseyeceği belirtiliyor.
Donanım tarafında Reno 16 Pro’nun MediaTek Dimensity 9500s işlemcisinden güç alacağı ve 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla geleceği öne sürülüyor. Standart Reno 16’nın ise MediaTek Dimensity 8550 yonga seti ve 6.700 mAh batarya ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. İki modelde de 80W hızlı kablolu şarj desteğinin korunacağı belirtilirken, Pro modelin ayrıca 50W kablosuz şarj desteği sunabileceği konuşuluyor.
Kamera tarafında ise Reno 16 serisinin oldukça iddialı olması bekleniyor. İddialara göre telefonlarda Samsung HP5 sensörlü 200 megapiksel ana kameranın yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu kullanılacak. Sisteme ayrıca 50 megapiksel ultra geniş açı kamera ve yakınlaştırma için 50 megapiksel periskop telefoto kamera eşlik edecek.
25 Mayıs'taki etkinlikte yalnızca Reno 16 serisi değil, aynı zamanda Reno 16 modelleri için geliştirilen Oppo Bubble aksesuarı, Oppo Pad 6 tableti ve Oppo Enco Air 5s kablosuz kulaklık modeli de tanıtılacak. Şirket ayrıca Oppo Pad Air 5 için yeni bir renk seçeneğini de duyurmayı planlıyor.
