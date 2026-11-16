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    Oppo Reno 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Oppo Reno 17 serisi, büyük batarya kapasiteleri ve gelişmiş kamera donanımlarıyla tanıtıldı. Serinin standart modeli 8.000 mAh pil taşırken, Pro versiyonu 200 MP kamerasıyla dikkatleri çekiyor.

    Oppo Reno 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni Reno 17 serisini Çin'de düzenlediği etkinlikle tanıttı. Reno 17 ve Reno 17 Pro modellerinden oluşan seri, yüksek kapasiteli bataryaları ve güçlü kamera donanımlarıyla dikkatleri çekiyor.

    Oppo Reno 17 ve Reno 17 Pro neler sunuyor?

    Oppo Reno 17 Pro, 6,32 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED ekranla geliyor. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 8550 Super işlemcisi bulunuyor. Standart Reno 17 ise 6,56 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED ekran kullanıyor. Bu modelde Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisine yer veriliyor.

    Oppo Reno 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Her iki telefon da düz ekran tasarımı, metal çerçeve ve optik parmak izi okuyucusuyla geliyor. Ayrıca cihazlar IP69K sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

    Batarya tarafında standart Reno 17'de 8.000 mAh kapasiteli batarya yer alırken, Reno 17 Pro 7.200 mAh kapasiteli daha küçük bataryayla geliyor. Her iki model de 80W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

    Oppo Reno 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Kamera özellikleri, iki model arasındaki önemli farklılıklardan birini oluşturuyor. Reno 17 Pro, 200 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörüyle geliyor. Standart Reno 17 ise 50 MP ana kamera kullanıyor. Bununla birlikte her iki modelde de 50 MP ultra geniş açılı ve periskop telefoto kameralar bulunuyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 50 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 

    Oppo Reno 17 serisinin tasarım tarafındaki en ilginç yeniliği ise Encounter Cat renk seçeneği. Bu özel versiyonda telefonun cam arka yüzeyine üç boyutlu bir kedi figürü yerleştiriliyor. Oppo'nun 3D Ice Transparent Suspension Process 2.0 adını verdiği üretim tekniği sayesinde kedinin silüeti ve gölgesi, telefon hareket ettirildiğinde farklı açılardan görülebiliyor.

    Yıldızlarla kaplı özel kaplama da arka yüzeye hafif bir parlaklık kazandırıyor. Oppo, bu versiyondaki kamera modülünün de tek parça camdan üretildiğini belirtiyor. Encounter Cat seçeneğinin yanı sıra Ice Moon White, Cocoa Brown ve First Snow White renkleri de sunuluyor.

    Oppo Reno 17 fiyatı

    • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 3.599 yuan (529 dolar)
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.799 yuan (559 dolar)
    • 12 GB RAM + 512 GB depolama: 3.999 yuan (588 dolar)
    • 12 GB RAM + 1 TB depolama: 4.899 yuan (720 dolar)

    Oppo Reno 17 Pro fiyatı

    • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 4.199 yuan (618 dolar)
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 4.599 yuan (676 dolar)
    • 12 GB RAM + 512 GB depolama: 4.999 yuan (735 dolar)

    Oppo Reno 17 serisinin ilk etapta Çin pazarında satışa çıkması planlanıyor. Modellerin küresel pazarlara ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

    Oppo Reno 17 özellikleri

    • Ekran: 6,56 inç, 1208 x 2624 piksel, 120 Hz, 6.000 nit, LTPS OLED
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
    • İşletim Sistemi: Android 17, ColorOS 17
    • RAM: 8 GB / 12 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 3.1
    • Kamera: 50 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.8, 3.5x zum (telefoto) + 50 MP, f/2.0, (ultra geniş)
    • Ön Kamera: 50 MP, f/2.0
    • Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi
    • Boyutlar: 157.6 x 75.3 x 8.3 mm, 206 gr
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69K su ve toza dayanıklık

    Oppo Reno 17 Pro özellikleri

    • Ekran: 6,32 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 3.600 nit, LTPS OLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8550 Super 
    • İşletim Sistemi: Android 17, ColorOS 17
    • RAM: 8 GB / 12 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB, UFS 3.1
    • Kamera: 200 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.8, 3.5x zum (telefoto) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön Kamera: 50 MP, f/2.0
    • Batarya: 7.200 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi
    • Boyutlar: 151.2 x 72.4 x 8.3 mm, 192 gr
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69K su ve toza dayanıklık
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