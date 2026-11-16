Oppo Reno 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Oynat Oppo, batarya ve kamera odaklı yeni Reno 17 serisini Çin'de tanıttı. Seride yer alan standart model 8 bin miliamperlik devasa bataryasıyla öne çıkarken, Pro versiyonu ise 200 megapiksellik güçlü ana kamerası ve Dimensity işlemcisiyle dikkat çekiyor. Ayrıca cihazlar, üç boyutlu kedi figürlü özel tasarım seçeneği ve suya dayanıklılık sertifikalarıyla geliyor. Başlangıç fiyatı 529 dolar olarak açıklanan seri, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oppo, yeni Reno 17 serisini Çin'de düzenlediği etkinlikle tanıttı. Reno 17 ve Reno 17 Pro modellerinden oluşan seri, yüksek kapasiteli bataryaları ve güçlü kamera donanımlarıyla dikkatleri çekiyor.

Oppo Reno 17 ve Reno 17 Pro neler sunuyor?

Oppo Reno 17 Pro, 6,32 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED ekranla geliyor. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 8550 Super işlemcisi bulunuyor. Standart Reno 17 ise 6,56 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED ekran kullanıyor. Bu modelde Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisine yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da düz ekran tasarımı, metal çerçeve ve optik parmak izi okuyucusuyla geliyor. Ayrıca cihazlar IP69K sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Batarya tarafında standart Reno 17'de 8.000 mAh kapasiteli batarya yer alırken, Reno 17 Pro 7.200 mAh kapasiteli daha küçük bataryayla geliyor. Her iki model de 80W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kamera özellikleri, iki model arasındaki önemli farklılıklardan birini oluşturuyor. Reno 17 Pro, 200 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörüyle geliyor. Standart Reno 17 ise 50 MP ana kamera kullanıyor. Bununla birlikte her iki modelde de 50 MP ultra geniş açılı ve periskop telefoto kameralar bulunuyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 50 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

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Oppo Reno 17 serisinin tasarım tarafındaki en ilginç yeniliği ise Encounter Cat renk seçeneği. Bu özel versiyonda telefonun cam arka yüzeyine üç boyutlu bir kedi figürü yerleştiriliyor. Oppo'nun 3D Ice Transparent Suspension Process 2.0 adını verdiği üretim tekniği sayesinde kedinin silüeti ve gölgesi, telefon hareket ettirildiğinde farklı açılardan görülebiliyor.

Yıldızlarla kaplı özel kaplama da arka yüzeye hafif bir parlaklık kazandırıyor. Oppo, bu versiyondaki kamera modülünün de tek parça camdan üretildiğini belirtiyor. Encounter Cat seçeneğinin yanı sıra Ice Moon White, Cocoa Brown ve First Snow White renkleri de sunuluyor.

Oppo Reno 17 fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 3.599 yuan (529 dolar)

12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.799 yuan (559 dolar)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 3.999 yuan (588 dolar)

12 GB RAM + 1 TB depolama: 4.899 yuan (720 dolar)

Oppo Reno 17 Pro fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 4.199 yuan (618 dolar)

12 GB RAM + 256 GB depolama: 4.599 yuan (676 dolar)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 4.999 yuan (735 dolar)

Oppo Reno 17 serisinin ilk etapta Çin pazarında satışa çıkması planlanıyor. Modellerin küresel pazarlara ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

Oppo Reno 17 özellikleri

Ekran: 6,56 inç, 1208 x 2624 piksel, 120 Hz, 6.000 nit, LTPS OLED

6,56 inç, 1208 x 2624 piksel, 120 Hz, 6.000 nit, LTPS OLED İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 İşletim Sistemi: Android 17, ColorOS 17

Android 17, ColorOS 17 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 3.1

256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 3.1 Kamera: 50 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.8, 3.5x zum (telefoto) + 50 MP, f/2.0, (ultra geniş)

50 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.8, 3.5x zum (telefoto) + 50 MP, f/2.0, (ultra geniş) Ön Kamera: 50 MP, f/2.0

50 MP, f/2.0 Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj

8.000 mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi Boyutlar: 157.6 x 75.3 x 8.3 mm, 206 gr

157.6 x 75.3 x 8.3 mm, 206 gr Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69K su ve toza dayanıklık

Oppo Reno 17 Pro özellikleri

Ekran: 6,32 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 3.600 nit, LTPS OLED

6,32 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 3.600 nit, LTPS OLED İşlemci: Mediatek Dimensity 8550 Super

Mediatek Dimensity 8550 Super İşletim Sistemi: Android 17, ColorOS 17

Android 17, ColorOS 17 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB, UFS 3.1

256 GB / 512 GB, UFS 3.1 Kamera: 200 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.8, 3.5x zum (telefoto) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş)

200 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.8, 3.5x zum (telefoto) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş) Ön Kamera: 50 MP, f/2.0

50 MP, f/2.0 Batarya: 7.200 mAh, 80W hızlı şarj

7.200 mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi Boyutlar: 151.2 x 72.4 x 8.3 mm, 192 gr

151.2 x 72.4 x 8.3 mm, 192 gr Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69K su ve toza dayanıklık

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Oppo Reno 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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