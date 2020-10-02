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    OPPO Reno4 Serisi Sizi Geleceğe Taşıyor

    Akıllı cihazların global lider markası OPPO, Reno4 Serisi'ni Türkiye'de piyasaya sundu. Yüksek kaliteli tasarımı ve ileri teknolojisiyle Reno4 Serisi geleceğin mobil deneyimini şimdiden hayata geçiriy
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    Cep Telefonları
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    02 Ekim 2020, İstanbul – Yenilikçi ürünleriyle akıllı telefon pazarını hareketlendiren OPPO, Reno4 Serisi'nde geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdi. Yeni seride ilham veren, günlük yaşamı canlandırmak için yaratılmış bir dizi özellik bulunuyor. Yenilikçi görüntüleme özelliklerini ve 65W SuperVOOC hızlı şarj yetkinliğini son derece ince bir gövdenin içinde bütünleştiren Reno4 Pro, Reno Serisi'nin mirasını daha ileri bir noktaya taşıyor. Reno deneyimini çok daha geniş bir kullanıcı segmentine ulaştıran OPPO, genç kullanıcıların kendi tarzlarını ortaya koyabileceği yeni Reno4 Lite modelini de ilk kez Türkiye'ye getiriyor.

    OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Reno4 Serisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Reno4 Serisi'nin bu yaşam dolu deneyimini Türkiye'de kullanıcılara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Reno4 Serisi'nde bulunan cihazlar kullanıcıların tüm yaratıcılığını ortaya çıkartıyor ve geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi özellikleriyle onlara keyifli anlar yaşatıyor. Kullanıcıyı merkeze koyan teknolojisi ve yaşattığı kusursuz deneyim ile OPPO'nun DNA'sı yeni Reno4 Serisi'ne mükemmel bir şekilde yansıyor.”

    Kendi fiyat aralığının en ince tasarımı
    Endüstriyel tasarımın geleceğinde tüketicilere kullanımı kolay, dışı minimal içi ise performansı azami düzeye çıkartmak üzere olabildiğince gelişmiş ürünler sunmak var. OPPO da Reno4 Serisi'ni bu yaklaşımla tüketicilerin karşısına çıkarıyor. Reno4 Serisi'nde her boşluktan azami ölçüde yararlanıldı, işlevsellik ve estetik arasında mükemmel bir denge kuruldu.

    Sadece 7.7mm kalınlığındaki Reno4 Pro kendi fiyat aralığında en ince tasarıma sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 3D kavisli ekranla donatılan Reno4 Pro'nun ekranı sanatsal ve ergonomik boyutlar düşünülerek tasarlandı. 55,9 derecelik eğimiyle ele rahat oturan modelde yanlışlıkla ekrana dokunmak gibi sorunlar yaşanmıyor. 6,5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisine sahip ekran önden bakıldığında sizi çevreleyen bir görüntü ve sınırsız bir ufuk sunuyor. Ekranın telefonun gövdesine oranı ise %92,01.

    Doğrudan güneş ışığının altında bile olsa daha parlak ve daha temiz pikselli canlı görüntüler elde edilebiliyor. 800 nit olan ekran parlaklık seviyesi kısmi olarak 1.100 nite kadar zirve yapabiliyor. TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası'na sahip olduğu için geceleri telefonunuza bakarken veya Netflix HD Streaming Sertifikası sayesinde 1080 HD kalitesinde Netflix seyrederken gözlerinizi dünya standartlarında koruyor.

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    Arkasındaki mat ve parlak karışımı kaplama sayesinde telefonu elinize alır almaz pürüzsüzlüğünü hissedebiliyorsunuz. OPPO'nun yeni renk, materyal ve cilalama ustalığıyla Reno4 Serisi'nin arka tarafı sanki pırlantalar serpiştirilmiş gibi ışık altında parlıyor, sunduğu mat dokunuş ile parmak izi veya çizik oluşmasına izin vermiyor.  

    Video trendlerine öncülük eden görüntü teknolojileri
    Hızla gelişen video trendlerine öncülük eden Reno4 Serisi, herkesin kolayca kullanabileceği en yenilikçi görüntüleme teknolojilerini sunuyor. Bir dizi yaratıcı özellikle görüntüleme kalitesini optimize eden Reno4 Serisi sayesinde yaşam dolu öykülerinizi her koşul altında yaratabilirsiniz. Deneyimli bir vlogger veya yeni başlayan biri olun, ihtiyacınız olan tüm işlevleri Reno4 Serisi'nde bulabilirsiniz.

    Reno4 Serisi video çekme özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor. 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliğiyle her hareketin bütün detaylarını kapsayan videolar çekebilirsiniz. Yapay Zeka Portre Video özelliği sayesinde çektiğiniz kişiyi ya da nesneyi dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor, odaklanmak istediğiniz kişi ya da nesneyi renkli, görüntünün geri kalanını renksiz yapabiliyorsunuz. Videonuzu hem ön hem de arka kameradan çekebilmeniz de mümkün. Ayrıca renksiz videonun rağbet gördüğü bugünlerde renklerle oynayabilir; isterseniz kırmızı, yeşil veya mavi nesneleri çerçevede bırakıp geri kalan her şeyi siyah beyaza çevirebilirsiniz.  

    Yeni Reno4 Serisi'nde Ultra Sabit Video özelliği, Ultra Sabit Video 3.0 olarak geliştirildi. Arka kameradaki Ultra Sabit Video Modu ve Ultra Sabit Video Pro Modu ile birlikte Ön Kamera Sabit Video özelliği de eklendi. Bu özellik, açık hava faaliyetlerini hem ön hem de arka kameralardan çekim yapabilen mükemmel bir çözüm sunuyor.

    Reno4 Lite ise, gençlerin artan portre fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamak için bir portre uzmanı olarak tasarlandı. İkili ön kameraya sahip Reno4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapabilirsiniz. Yapay Zeka Süper Net Portre ve Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile ince detayları netleştirebildiğiniz gibi Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi ile fütüristik çekimler gerçekleştirebilirsiniz.

    65W SuperVOOC 2.0 ile 36 dakikada %100 şarj
    Geleceğin teknolojisini bir adım daha yaklaştıran OPPO, Reno4 Pro'da 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini hayatımıza getiriyor. 65W SuperVOOC 2.0'ın performansı tüm dünyada yaygın olarak biliniyor. 4000mAh pil 65W hızlı şarj özelliğine sahip Reno4 Pro, 36 dakikada tam olarak şarj oluyor. 10 dakikalık şarjla da pilin %49'u doluyor. Sadece 5 dakikalık şarjla ise fazladan 4 saat YouTube videosu izleyebilirsiniz.

    Yenilikçi SuperVOOC 2.0'de bağlantılı iki hücreli hızlı şarj etme tasarımı bulunuyor. Bu tasarımda 10V voltaj bağlantılı iki pile bölünüyor. Böylece her bir pile azami voltaj 5V düşüyor ve ısınmaya yol açan voltaj azaltma sürecine gerek kalmıyor. Yani telefonunuzu şarj ederken video izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

    Reno4 Pro'nun güvenli bir şekilde şarj olması için OPPO'nun 65W SuperVOOC 2.0 teknolojisi beş katmanlı koruma sağlıyor. Telefonunuzu endişelenmeden kullanabilmeniz için donanımda yapılan yeniliklere ek olarak Reno4 Pro enerji tasarrufu çözümleri de sunuyor. Süper Güç Tasarruf Modu'nda pilin sadece %5'i ile WhatsApp'ta 1,5 saat mesajlaşabiliyor veya 77 dakika konuşabiliyorsunuz. Bu özellik OPPO laboratuvarlarında yapılan testlerle de doğrulandı. Eğer Yapay Zeka Gece Şarjı özelliğini kullanırsanız siz uyurken yaklaşık 8 saat boyunca cihazın elektrik tüketimi %2'ye iniyor. Böylece sabah uyandığınızda telefonun şarjı bitti mi diye endişelenmenize gerek kalmıyor.

    Ayrıca sizin hayatınızı daha da kolaylaştırmak için OPPO Reno4 dokunmaya gerek olmayan akıllı kontrol fonksiyonlarıyla birlikte geliyor. Reno4'ün yapay zeka ile güçlendirilmiş Akıllı Sensörü; Akıllı Gözetleme Önleme, Akıllı Temassız Kontrol, Akıllı Döndürme ve Akıllı Her Zaman Açık uygulamalarını hayata geçiriyor. Böylece telefonunuz bir yaşam asistanına dönüşüyor.  


    Reno4 Serisi Teknik Özellikleri
         Reno4 Lite    Reno4 Pro    Reno4
    Ekran    6.4 inç, AMOLED    6.5 inç, 90Hz, Kavisli AMOLED    6.4 inç, AMOLED
    Ekran Çözünürlüğü    2400 x 1080    2400 x 1080    2400 x 1080
    İşlemci    Mediatek Helio P95    Qualcomm Snapdragon 720G    Qualcomm Snapdragon 720G
    Bellek    8 GB    8 GB    8 GB
    Dahili Depolama    128 GB (256 GB’a kadar microSD)    256 GB (256 GB’a kadar microSD)    128 GB (256 GB’a kadar microSD)
    Kamera    48 MP Ana Kamera
    8 MP Geniş Açılı Kamera
    2 MP Mono Kamera
    2 MP Mono Kamera    48 MP Ana Kamera
    8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera
    2 MP Makro Kamera
    2 MP Mono Kamera    48 MP Ana Kamera
    8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera
    2 MP Makro Kamera
    2 MP Mono Kamera
    Ön Kamera    16 MP + 2 MP     32 MP    32 MP + Akıllı Sensör
    Pil    4000 mAh, 18W hızlı şarj    4000 mAh, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj    4015 mAh, 30W VOOC 4.0 hızlı şarj
    İşletim Sistemi    ColorOS 7.2    ColorOS 7.2    ColorOS 7.2
    Boy x En x Kalınlık    160.1 mm x 73.8 mm x 7.48 mm    160.2 mm x 73.2 mm x 7.7 mm    160.3 mm x 73.9 mm x 7.7mm
    Ağırlık    164g    161g    165g
    Renk    Mat Siyah, Metalik Beyaz    Yıldızlı Gece, İpeksi Beyaz, Galaktik Mavi    Uzay Siyahı, Galaktik Mavi
    Tavsiye Edilen Satış Fiyatı    KDV dahil 3.599 TL    KDV dahil 6.999 TL    KDV dahil 4.799 TL

    Basın Bilgi: Medyaevi / Tel: 0 212 351 91 81
    Duygu Sayıner Çıdamal / dsayiner@medyaevi.com.tr / 0533 680 3686

    OPPO Hakkında
    OPPO, yenilikçi teknolojilerle sanatsal yaklaşımı birleştiren lider bir akıllı telefon markasıdır. OPPO, 2008 yılında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünden beri, estetik tasarım ve teknolojik atılımların sinerjisinin peşinde koşuyor.
    OPPO, selfie güzelleştirme çağını başlattı. OPPO bu strateji doğrultusunda 5MP ve 16MP ön kameralarla akıllı telefonlar sunan ilk marka oldu. OPPO ayrıca motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x Çift Kamera Zoom teknolojisini tanıtan ilk marka olarak dikkat çekti. OPPO'nun 2016 yılında başlattığı Selfie Expert F serisi akıllı telefon endüstrisinde bir selfie trendi yarattı.
    IDC'ye göre OPPO, 2018 yılında dünya çapında 5 numaralı akıllı telefon markası olarak seçildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO, müşterileri için daha iyi bir yaşam yaratmaya adanmış 6 araştırma merkezine sahiptir.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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