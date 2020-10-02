OPPO Reno4 Serisi Sizi Geleceğe Taşıyor

02 Ekim 2020, İstanbul – Yenilikçi ürünleriyle akıllı telefon pazarını hareketlendiren OPPO, Reno4 Serisi'nde geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdi. Yeni seride ilham veren, günlük yaşamı canlandırmak için yaratılmış bir dizi özellik bulunuyor. Yenilikçi görüntüleme özelliklerini ve 65W SuperVOOC hızlı şarj yetkinliğini son derece ince bir gövdenin içinde bütünleştiren Reno4 Pro, Reno Serisi'nin mirasını daha ileri bir noktaya taşıyor. Reno deneyimini çok daha geniş bir kullanıcı segmentine ulaştıran OPPO, genç kullanıcıların kendi tarzlarını ortaya koyabileceği yeni Reno4 Lite modelini de ilk kez Türkiye'ye getiriyor.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Reno4 Serisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Reno4 Serisi'nin bu yaşam dolu deneyimini Türkiye'de kullanıcılara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Reno4 Serisi'nde bulunan cihazlar kullanıcıların tüm yaratıcılığını ortaya çıkartıyor ve geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi özellikleriyle onlara keyifli anlar yaşatıyor. Kullanıcıyı merkeze koyan teknolojisi ve yaşattığı kusursuz deneyim ile OPPO'nun DNA'sı yeni Reno4 Serisi'ne mükemmel bir şekilde yansıyor.”

Kendi fiyat aralığının en ince tasarımı

Endüstriyel tasarımın geleceğinde tüketicilere kullanımı kolay, dışı minimal içi ise performansı azami düzeye çıkartmak üzere olabildiğince gelişmiş ürünler sunmak var. OPPO da Reno4 Serisi'ni bu yaklaşımla tüketicilerin karşısına çıkarıyor. Reno4 Serisi'nde her boşluktan azami ölçüde yararlanıldı, işlevsellik ve estetik arasında mükemmel bir denge kuruldu.

Sadece 7.7mm kalınlığındaki Reno4 Pro kendi fiyat aralığında en ince tasarıma sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 3D kavisli ekranla donatılan Reno4 Pro'nun ekranı sanatsal ve ergonomik boyutlar düşünülerek tasarlandı. 55,9 derecelik eğimiyle ele rahat oturan modelde yanlışlıkla ekrana dokunmak gibi sorunlar yaşanmıyor. 6,5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisine sahip ekran önden bakıldığında sizi çevreleyen bir görüntü ve sınırsız bir ufuk sunuyor. Ekranın telefonun gövdesine oranı ise %92,01.

Doğrudan güneş ışığının altında bile olsa daha parlak ve daha temiz pikselli canlı görüntüler elde edilebiliyor. 800 nit olan ekran parlaklık seviyesi kısmi olarak 1.100 nite kadar zirve yapabiliyor. TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası'na sahip olduğu için geceleri telefonunuza bakarken veya Netflix HD Streaming Sertifikası sayesinde 1080 HD kalitesinde Netflix seyrederken gözlerinizi dünya standartlarında koruyor.

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Arkasındaki mat ve parlak karışımı kaplama sayesinde telefonu elinize alır almaz pürüzsüzlüğünü hissedebiliyorsunuz. OPPO'nun yeni renk, materyal ve cilalama ustalığıyla Reno4 Serisi'nin arka tarafı sanki pırlantalar serpiştirilmiş gibi ışık altında parlıyor, sunduğu mat dokunuş ile parmak izi veya çizik oluşmasına izin vermiyor.

Video trendlerine öncülük eden görüntü teknolojileri

Hızla gelişen video trendlerine öncülük eden Reno4 Serisi, herkesin kolayca kullanabileceği en yenilikçi görüntüleme teknolojilerini sunuyor. Bir dizi yaratıcı özellikle görüntüleme kalitesini optimize eden Reno4 Serisi sayesinde yaşam dolu öykülerinizi her koşul altında yaratabilirsiniz. Deneyimli bir vlogger veya yeni başlayan biri olun, ihtiyacınız olan tüm işlevleri Reno4 Serisi'nde bulabilirsiniz.

Reno4 Serisi video çekme özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor. 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliğiyle her hareketin bütün detaylarını kapsayan videolar çekebilirsiniz. Yapay Zeka Portre Video özelliği sayesinde çektiğiniz kişiyi ya da nesneyi dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor, odaklanmak istediğiniz kişi ya da nesneyi renkli, görüntünün geri kalanını renksiz yapabiliyorsunuz. Videonuzu hem ön hem de arka kameradan çekebilmeniz de mümkün. Ayrıca renksiz videonun rağbet gördüğü bugünlerde renklerle oynayabilir; isterseniz kırmızı, yeşil veya mavi nesneleri çerçevede bırakıp geri kalan her şeyi siyah beyaza çevirebilirsiniz.

Yeni Reno4 Serisi'nde Ultra Sabit Video özelliği, Ultra Sabit Video 3.0 olarak geliştirildi. Arka kameradaki Ultra Sabit Video Modu ve Ultra Sabit Video Pro Modu ile birlikte Ön Kamera Sabit Video özelliği de eklendi. Bu özellik, açık hava faaliyetlerini hem ön hem de arka kameralardan çekim yapabilen mükemmel bir çözüm sunuyor.

Reno4 Lite ise, gençlerin artan portre fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamak için bir portre uzmanı olarak tasarlandı. İkili ön kameraya sahip Reno4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapabilirsiniz. Yapay Zeka Süper Net Portre ve Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile ince detayları netleştirebildiğiniz gibi Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi ile fütüristik çekimler gerçekleştirebilirsiniz.

65W SuperVOOC 2.0 ile 36 dakikada %100 şarj

Geleceğin teknolojisini bir adım daha yaklaştıran OPPO, Reno4 Pro'da 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini hayatımıza getiriyor. 65W SuperVOOC 2.0'ın performansı tüm dünyada yaygın olarak biliniyor. 4000mAh pil 65W hızlı şarj özelliğine sahip Reno4 Pro, 36 dakikada tam olarak şarj oluyor. 10 dakikalık şarjla da pilin %49'u doluyor. Sadece 5 dakikalık şarjla ise fazladan 4 saat YouTube videosu izleyebilirsiniz.

Yenilikçi SuperVOOC 2.0'de bağlantılı iki hücreli hızlı şarj etme tasarımı bulunuyor. Bu tasarımda 10V voltaj bağlantılı iki pile bölünüyor. Böylece her bir pile azami voltaj 5V düşüyor ve ısınmaya yol açan voltaj azaltma sürecine gerek kalmıyor. Yani telefonunuzu şarj ederken video izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

Reno4 Pro'nun güvenli bir şekilde şarj olması için OPPO'nun 65W SuperVOOC 2.0 teknolojisi beş katmanlı koruma sağlıyor. Telefonunuzu endişelenmeden kullanabilmeniz için donanımda yapılan yeniliklere ek olarak Reno4 Pro enerji tasarrufu çözümleri de sunuyor. Süper Güç Tasarruf Modu'nda pilin sadece %5'i ile WhatsApp'ta 1,5 saat mesajlaşabiliyor veya 77 dakika konuşabiliyorsunuz. Bu özellik OPPO laboratuvarlarında yapılan testlerle de doğrulandı. Eğer Yapay Zeka Gece Şarjı özelliğini kullanırsanız siz uyurken yaklaşık 8 saat boyunca cihazın elektrik tüketimi %2'ye iniyor. Böylece sabah uyandığınızda telefonun şarjı bitti mi diye endişelenmenize gerek kalmıyor.

Ayrıca sizin hayatınızı daha da kolaylaştırmak için OPPO Reno4 dokunmaya gerek olmayan akıllı kontrol fonksiyonlarıyla birlikte geliyor. Reno4'ün yapay zeka ile güçlendirilmiş Akıllı Sensörü; Akıllı Gözetleme Önleme, Akıllı Temassız Kontrol, Akıllı Döndürme ve Akıllı Her Zaman Açık uygulamalarını hayata geçiriyor. Böylece telefonunuz bir yaşam asistanına dönüşüyor.



Reno4 Serisi Teknik Özellikleri

Reno4 Lite Reno4 Pro Reno4

Ekran 6.4 inç, AMOLED 6.5 inç, 90Hz, Kavisli AMOLED 6.4 inç, AMOLED

Ekran Çözünürlüğü 2400 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080

İşlemci Mediatek Helio P95 Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 720G

Bellek 8 GB 8 GB 8 GB

Dahili Depolama 128 GB (256 GB’a kadar microSD) 256 GB (256 GB’a kadar microSD) 128 GB (256 GB’a kadar microSD)

Kamera 48 MP Ana Kamera

8 MP Geniş Açılı Kamera

2 MP Mono Kamera

2 MP Mono Kamera 48 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera 48 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera

Ön Kamera 16 MP + 2 MP 32 MP 32 MP + Akıllı Sensör

Pil 4000 mAh, 18W hızlı şarj 4000 mAh, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj 4015 mAh, 30W VOOC 4.0 hızlı şarj

İşletim Sistemi ColorOS 7.2 ColorOS 7.2 ColorOS 7.2

Boy x En x Kalınlık 160.1 mm x 73.8 mm x 7.48 mm 160.2 mm x 73.2 mm x 7.7 mm 160.3 mm x 73.9 mm x 7.7mm

Ağırlık 164g 161g 165g

Renk Mat Siyah, Metalik Beyaz Yıldızlı Gece, İpeksi Beyaz, Galaktik Mavi Uzay Siyahı, Galaktik Mavi

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dahil 3.599 TL KDV dahil 6.999 TL KDV dahil 4.799 TL

Basın Bilgi: Medyaevi / Tel: 0 212 351 91 81

Duygu Sayıner Çıdamal / dsayiner@medyaevi.com.tr / 0533 680 3686

OPPO Hakkında

OPPO, yenilikçi teknolojilerle sanatsal yaklaşımı birleştiren lider bir akıllı telefon markasıdır. OPPO, 2008 yılında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünden beri, estetik tasarım ve teknolojik atılımların sinerjisinin peşinde koşuyor.

OPPO, selfie güzelleştirme çağını başlattı. OPPO bu strateji doğrultusunda 5MP ve 16MP ön kameralarla akıllı telefonlar sunan ilk marka oldu. OPPO ayrıca motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x Çift Kamera Zoom teknolojisini tanıtan ilk marka olarak dikkat çekti. OPPO'nun 2016 yılında başlattığı Selfie Expert F serisi akıllı telefon endüstrisinde bir selfie trendi yarattı.

IDC'ye göre OPPO, 2018 yılında dünya çapında 5 numaralı akıllı telefon markası olarak seçildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO, müşterileri için daha iyi bir yaşam yaratmaya adanmış 6 araştırma merkezine sahiptir.

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