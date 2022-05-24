Oppo Reno8+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo’nun merakla beklenen yeni Reno8 serisi tanıtıldı. Serinin amiral gemisi olacak Oppo Reno8+ özel yapay zekâ yongası ile kameralarda en iyi performansı amaçlıyor. Ayrıca hızlı şarj da iddialı.

Oppo Reno 8+ özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik AMOLED ekran

Dimensity 8100 Max yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB UFS 3.1 depolama

50MP+8MP+2MP arka kamera

32MP ön kamera

MariSolicon X yapay zekâ yongası

4500mAh batarya

80W SuperVOOC hızlı şarj

556$ (8GB/256GB), 600$ (12GB/256GB)

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Oppo Reno8+ akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor.

Ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. 50MP Sony IMX766 ana sensör özel yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Oppo Reno8 Pro+ modeli 1 Haziran itibariyle satışa sunulacak.

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