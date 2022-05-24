Oppo Reno8+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo’nun merakla beklenen yeni Reno8 serisi tanıtıldı. Serinin amiral gemisi olacak Oppo Reno8+ özel yapay zekâ yongası ile kameralarda en iyi performansı amaçlıyor. Ayrıca hızlı şarj da iddialı.
Oppo Reno 8+ özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 8100 Max yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 256GB UFS 3.1 depolama
- 50MP+8MP+2MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- MariSolicon X yapay zekâ yongası
- 4500mAh batarya
- 80W SuperVOOC hızlı şarj
- 556$ (8GB/256GB), 600$ (12GB/256GB)
Oppo Reno8+ akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor.
Ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. 50MP Sony IMX766 ana sensör özel yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Oppo Reno8 Pro+ modeli 1 Haziran itibariyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.