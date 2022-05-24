Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Reno8+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno8+ akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran, Dimensity 8100 Max yonga seti, 50MP Sony IMX766 ana sensör, özel yapay zekâ yongası gibi özellikler yer alıyor. 
    1

    Oppo Reno8+
    Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun merakla beklenen yeni Reno8 serisi tanıtıldı. Serinin amiral gemisi olacak Oppo Reno8+ özel yapay zekâ yongası ile kameralarda en iyi performansı amaçlıyor. Ayrıca hızlı şarj da iddialı.

    Oppo Reno 8+ özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik AMOLED ekran
    • Dimensity 8100 Max yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 256GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP+8MP+2MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • MariSolicon X yapay zekâ yongası
    • 4500mAh batarya
    • 80W SuperVOOC hızlı şarj
    • 556$ (8GB/256GB), 600$ (12GB/256GB)

    Oppo Reno8+ akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor.

    Ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. 50MP Sony IMX766 ana sensör özel yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Oppo Reno8 Pro+ modeli 1 Haziran itibariyle satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 2 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 2 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız