Oppo tek çatı altında topluyor: OxygenOS ve Realme UI sona erebilir

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Tam Boyutta Gör Yeni bir sızıntıya göre Oppo, OnePlus ve Realme markalarının yazılım stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. İddiaya göre şirket, üç farklı Android arayüzünü tek çatı altında birleştirerek gelecekte yalnızca ColorOS kullanacak.

Tek platforma geçiş planlanıyor

Sektör kaynaklarına göre Oppo, OnePlus ve Realme markalarını yazılım tarafında daha sıkı şekilde bir araya getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda ColorOS, OxygenOS ve Realme UI yerine tek bir yazılım platformu kullanılacağı sızdırıldı. Aslında bu süreç tamamen yeni değil. OnePlus ve Oppo, 2021 yılında yazılım geliştirme altyapılarını birleştirmiş, OxygenOS ile ColorOS aynı kod tabanını kullanmaya başlamıştı.

Son yıllarda OxygenOS markası korunmasına rağmen geliştirme çalışmalarının büyük bölümü ColorOS ekibi tarafından yürütülüyordu. Yeni iddia doğru çıkarsa OnePlus telefonlarda OxygenOS markası tamamen ortadan kalkabilir. Realme UI ise zaten ColorOS ile büyük ölçüde benzer olduğu için Realme kullanıcılarının bu değişikliği daha az hissetmesi bekleniyor.

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Raporda ayrıca OnePlus'ın faaliyetlerini ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin pazarına odaklayacağı, Realme'nin ise Çin dışındaki pazarlara daha fazla önem vereceği belirtiliyor. Şimdilik Oppo, OnePlus veya Realme tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Değişikliğin ne zaman hayata geçirileceği ve tüm pazarlarda aynı anda uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Oppo tek çatıda topluyor: OxygenOS ve Realme UI sona erebilir

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