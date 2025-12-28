ColorOS yıl sonu güncellemesi yayınlandı: İşte Oppo telefonlara gelen yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, 2025 yılı sona ererken ColorOS fotoğrafçılık iyileştirmelerine, daha fazla özelleştirme seçeneğine ve daha iyi günlük kullanım kolaylığına odaklanan bir güncelleme yayınladı. En son sürüm, kamera, sistem ve masaüstü özelliklerinde dikkat çekici güncellemeler içeriyor.

Oppo telefonlar için ColorOS 16 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 2 ay önce eklendi

Hasselblad XPAN modu geliştirildi

Tam Boyutta Gör Oppo, son güncellemeyle geniş formatta çekimlerde kullanılabilecek Hasselblad XPAN modunu geliştirdi. Güncellenen XPAN modu, sinematik, panoramik çekimleri daha iyi derinlik ve dengeyle çerçevelemenizi sağlayarak manzara ve sokak fotoğraflarını film tarzı görüntülere dönüştürüyor. Ayrıca, geniş çekimlerinize şık bir görünüm kazandıran yeni özel XPAN filigran çerçeveleri de mevcut.

Yeni CineStill 800T filtresi

Tam Boyutta Gör Gece fotoğrafçılığı da geliştirildi. Yeni CineStill 800T filtresi, kentsel aydınlatmayı, kontrastı ve ruh halini vurgulayan film tarzı tonlar getiriyor. Yeni Neon parıltı efektiyle birleştiğinde filtre, sokak lambalarının, yansımaların ve parlak noktaların önemli olduğu portreler ve gece sahneleri için iyi sonuç veriyor. Standart gece modlarına kıyasla daha kasvetli, daha sinematik bir his yaratıyor.

Sistem özelleştirmesi ve diğer iyileştirmeler

Tam Boyutta Gör Sistem özelleştirmesi artık daha esnek. Klonlanmış uygulama simgelerini sürükleyerek yeniden boyutlandırabilir, sık kullandığınız işlemler için hızlı kısayollar oluşturabilir ve bu kısayolları sürükle-bırak yöntemiyle yeniden düzenleyebilirsiniz.

Diğer iyileştirmeler arasında; ana ekranda yer açmak için 2x1 widget'ları bir araya getirme özelliği yer alıyor. Sistem kararlılığı, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte geliştirildi. Depolama temizleme araçlarına artık doğrudan akıllı kenar çubuğundan erişilebiliyor, bu da dosya yönetimini hızlandırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: