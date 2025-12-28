Giriş
    ColorOS yıl sonu güncellemesi yayınlandı: İşte Oppo telefonlara gelen yeni özellikler

    2026 yılına sayılı günler kala Oppo, yılın son yazılım güncellemesini yayınladı. ColorOS güncellemesi, yeni kamera özellikleri, XPAN modu, CineStill 800T filtresi ve sistem geliştirmeleri içeriyor.

    Oppo ColorOS 16 2025 sonu güncelleme yenilikler Tam Boyutta Gör
    Oppo, 2025 yılı sona ererken ColorOS fotoğrafçılık iyileştirmelerine, daha fazla özelleştirme seçeneğine ve daha iyi günlük kullanım kolaylığına odaklanan bir güncelleme yayınladı. En son sürüm, kamera, sistem ve masaüstü özelliklerinde dikkat çekici güncellemeler içeriyor.

    Hasselblad XPAN modu geliştirildi

    Oppo ColorOS Hasselblad XPAN modu Tam Boyutta Gör
    Oppo, son güncellemeyle geniş formatta çekimlerde kullanılabilecek Hasselblad XPAN modunu geliştirdi. Güncellenen XPAN modu, sinematik, panoramik çekimleri daha iyi derinlik ve dengeyle çerçevelemenizi sağlayarak manzara ve sokak fotoğraflarını film tarzı görüntülere dönüştürüyor. Ayrıca, geniş çekimlerinize şık bir görünüm kazandıran yeni özel XPAN filigran çerçeveleri de mevcut.

    Yeni CineStill 800T filtresi

    Oppo ColorOS 16 CineStill 800T filtresi Tam Boyutta Gör
    Gece fotoğrafçılığı da geliştirildi. Yeni CineStill 800T filtresi, kentsel aydınlatmayı, kontrastı ve ruh halini vurgulayan film tarzı tonlar getiriyor. Yeni Neon parıltı efektiyle birleştiğinde filtre, sokak lambalarının, yansımaların ve parlak noktaların önemli olduğu portreler ve gece sahneleri için iyi sonuç veriyor. Standart gece modlarına kıyasla daha kasvetli, daha sinematik bir his yaratıyor.

    Sistem özelleştirmesi ve diğer iyileştirmeler

    ColorOS 16 sistem özelleştirme Tam Boyutta Gör
    Sistem özelleştirmesi artık daha esnek. Klonlanmış uygulama simgelerini sürükleyerek yeniden boyutlandırabilir, sık kullandığınız işlemler için hızlı kısayollar oluşturabilir ve bu kısayolları sürükle-bırak yöntemiyle yeniden düzenleyebilirsiniz.

    Diğer iyileştirmeler arasında; ana ekranda yer açmak için 2x1 widget'ları bir araya getirme özelliği yer alıyor. Sistem kararlılığı, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte geliştirildi. Depolama temizleme araçlarına artık doğrudan akıllı kenar çubuğundan erişilebiliyor, bu da dosya yönetimini hızlandırıyor.

    Kaynakça https://community.oppo.com/thread/2022116495143731200 https://www.gizmochina.com/2025/12/28/coloros-december-2025-update-camera-features/
