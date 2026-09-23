Oppo telefonları için yeni powerbank

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Tam Boyutta Gör Geçmiş yıllarda powerbank modelleri bütün telefonlara destek veriyordu ancak bugün üreticiler bazı özellikleri kendi markalarına has yaparak rekabete avantaj elde etmeye çalışıyor. Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 bunlardan birisi.

Oppo’dan yenilikçi powerbank modeli

Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 gibi uzun bir ismi olan şarj istasyonu 10000mAh batarya kapasitesi ile geliyor. USB Tip-A ve USB Tip-C portları hem birlikte hem de ayrı ayrı 33W enerji aktarımı sunuyor.

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SUPERVOOC, PD, PPS, QC ve UFCS standartlarına destek sunan cihaz tüm portlar kullanılırken 5 V / 4 A çıkış veriyor. Akıllı saat ve kulaklık gibi düşük enerji isteyen cihazları otomatik algılayarak akımı ayarlayabiliyor.

Cihaz Oppo telefonlarda kullanıldığında ColorOS ara yüzünde cihazın kalan şarj miktarını, batarya sağlığını ve sıcaklık değerlerini görebiliyorsunuz. Böylece cihazda bir ekran ihtiyacı kalmıyor. Kutu içerisinden Tip-C kablosu da çıkan Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 modeli 22$ fiyat etiketi ile satılacak.

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