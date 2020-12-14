Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO Türkiye Her Sorunda Destek Sağlar!

    OPPO Türkiye, yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da milyonlarca insanın kullanımında olan mobil bir cihazdır. Muhteşem fotoğrafçılık deneyimi ile mobil fotoğrafçılık teknolojisinde adeta...
    1 hf.
    221
    1
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    OPPO Türkiye, yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da milyonlarca insanın kullanımında olan mobil bir cihazdır. Muhteşem fotoğrafçılık deneyimi ile mobil fotoğrafçılık teknolojisinde adeta yenilikçi bir sistem oluşturmaktadır.

    Fotoğrafçılıkta OPPO Çağı

    OPPO, selfie dünyasında farklı bir çağ başlatarak, yüksek MP akıllı telefonları ile piyasada bir dünya markası oluyor. Yalnızca yüksek MP değil, Ultra HD özelliği de bulunur. Ve bunun yanında motorlu döner kamera ve yüksek zoom kamera ile birlikte de rakiplerinin önüne geçmektedir. OPPO, mobil fotoğrafçılık dünyasında ki birçok yeniliğini gün yüzüne çıkarmaktadır. Fotoğrafçılıkta aranılan ve dikkat çeken özellikleri kendi bünyesinde üretmektedir.

    Aranılan Mobil Fotoğrafçılık Gün Yüzüne Çıkıyor!

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, 6G için kolları sıvadı

    Akıllı telefonlarındaki, 5 MP arka kamera ve 16 MP ön kamerası ile OPPO, adeta HD bir görünüm oluşturur. Yapılan Dünya akıllı telefon sıralamasında da ilk sıralarda yer edinen OPPO, günümüzde milyonlarca insanın kullanımındadır. İçerisindeki özellikleri ve beraberindeki mükemmel fotoğrafçılığı ile fotoğrafçılık teknolojisine yenilikçi ve beklenilenin ötesinde bir yaklaşım oluşturur.

    Akıllı Cihazlarda Yenilikçilik

    OPPO Forum, şirketin mükemmeliyetçi ve yenilikçi özellikleri yanında aynı zamanda kullanıcılara OPPO destek imkânı da sunmaktadır. Burada bulundurduğu olağanüstü yenilikler ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını, akıllı bir cihaz üzerinden sağlar. Sistem içerisindeki pratik, profesyonel ve oldukça sistemli içerikler tercih edilmesi için bir sebeptir. Sektörün aranan yüzü olmak ile birlikte, akıllı telefon dünyasında da güvenle ilerlemektedir.

    OPPO Türkiye Forum İle Profesyonel Deneyim

    Türkiye’de tüm OPPO kullanan kişileri bir araya getirme ve deneyimlerini, önerilerini, şikayetlerini tüm diğer OPPO kullanıcılarıyla ortaklaşa paylaşmalarını sağlamak amacına sahip olan OPPO Türkiye Forum tüm OPPO kullanıcılarını davet ediyor.

    Sitede OPPO ile ilgili haberler, telefon ipuçları, inceleme konuları, öneriler ve telefon modelleri için kullanıcı yorumlarını bulabileceğiniz gibi telefonunuzla ilgili problemlerinizi yazıp diğer kullanıcılardan çözüm önerileri alabilir, forumlarda OPPO ile ilgili dikkat çekici içerikler üretebilirsiniz.

    Siteye ulaşmak için oppoturkiye.org



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız