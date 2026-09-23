Oppo Watch S2 premium sağlık takibiyle geliyor

Oppo Watch S2 özellikleri ve fiyatı
Oppo Watch S2 akıllı saat modeli 1.46 inçlik AMOLED ekrana sahip. 600 nit parlaklık değeri olan ekran güneş ışığı altında 3000 nit pik seviyesine çıkabiliyor. Kadran paslanmaz çelikten imal edilirken sensör çıkıntısı hariç 8.9mm kalınlığında. 34.5 gram ağırlık ile kullanıcıya rahatsızlık hissi uyandırmıyor.
Arka kısımdaki sensör odasında 8 kanal optik nabız ölçer, 16 kanal kandaki oksijen sensörü, EKG elektrodu ve sıcaklık sensörü yer alıyor. 60 saniyelik bir sağlık taramasında 13 farklı metrik algılanabiliyor. Standart olarak ise nabız, kandaki oksijen, stres seviyesi, uyku düzeni gibi metrikler takip ediliyor.
Yazılım tarafında FatMax uygulaması kullanıcının boy, kilo, dinlenme nabzı ve kandaki oksijen değerlerine göre hedef nabız oranı belirliyor. Spor esnasında kullanıcıya belirli sınırı aşamasını gerçek zamanlı olarak iletiyor. Ayrıca yakılan yağ ve karbonhidrat miktarını da tahmin edebiliyor. Fluid Cloud özelliği ise yemek siparişi ya da transit gibi bilgileri bildirim olarak yansıtıyor.
Çift frekans GPS ile iç mekan sporlarınızı da takip edebilen saatte NFC desteği yer alıyor. Tek şarjla 10 güne kadar kullanılabilen saat her zaman açık ekran olursa 4 günlük süre sunuyor. 5ATM ve IP69K sertifikaları ile su altında da kullanılabiliyor. Oppo Watch S2 akıllı saat modeli 238$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: