    Netflix'ten Organize İşler dizisi geliyor: Oyuncu kadrosu açıklandı

    Yılmaz Erdoğan'ın Netflix çatısı altında hayata geçirdiği Organize İşler dizisi şekillenmeye başlıyor. Erdoğan, dizi projesi için dikkat çekici bir oyuncu kadrosu topluyor.

    Organize İşler 2 Tam Boyutta Gör
    Yerli sinemamızın en başarılı komedi filmlerinden biri olan Organize İşler, 2019 yapımı devam filminden sonra şimdi de bir diziyle yoluna devam etmeye hazırlanıyor. Netflix çatısı altında hazırlanan Organize İşler dizisinin çekimlerine 25 Eylül'de başlanacak. Çekim tarihinin iyiden iyiye yaklaşmasıyla birlikte, diziye dair merak edilen detaylar da netlik kazanmaya başladı.

    Organize İşler Dizisi İçin Etkileyici Bir Oyuncu Kadrosu Toplanıyor

    Organize İşler: Karun Hazinesi adını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. Dizide Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen’in rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre oyuncu kadrosunda onlara Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut da eşlik edecek.

    Yılmaz Erdoğan ve BKM öncülüğünde hayata geçirilen Organize İşler dizisini Şenol Sönmez yönetecek. Senaryoda Yılmaz Erdoğan'ın imzasının bulunması, Organize İşler: Karun Hazinesi'ne dair beklentileri yukarı çekiyor.

    Organize İşler dizisi için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı; Ancak çekimlere bu ay başlanacak olması, diziyi önümüzdeki yıl izleyebileceğimizi gösteriyor.

