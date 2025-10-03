Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo telefonlar yenileniyor: İşte OriginOS 6 ile gelecek yenilikler

    Vivo telefonların yeni yüzü OriginOS 6, yakında küresel olarak tanıtılacak. Lansman öncesinde şirket, Android 16 tabanlı güncellemeyle gelecek yeni özellikleri paylaştı.

    Vivo OriginOS 6 küresel yenilikler Tam Boyutta Gör
    OriginOS 6, Vivo ve iQOO cihazları için bir sonraki büyük sürüm olacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6'nın küresel tanıtımı 15 Ekim 2025 olarak planlansa da, Vivo şimdiden beklenen özelliklerin bir listesini paylaştı.

    Liquid Glass’dan ilham alan yeni kilit ekranı

    Vivo OriginOS 6 kilit ekranı tasarımı Tam Boyutta Gör
    Vivo, OriginOS 6 ile özelleştirilebilir yeni kilit ekranı sunacak. Tasarımsal değişiklikler arasında; cam benzeri kırılmalara sahip yeni şeffaf kilit ekranı saati de yer alıyor. Stil açısından, iOS 26'nın öne çıkan özelliklerinden biri olan Liquid Glass’ın birebir kopyası gibi görünüyor.

    Bu kilit ekranları, saati ekranda istediğiniz yere taşıma özelliğiyle daha da özelleştirilebilir olacak. Vivo, yeni kilit ekranı şeffaflığının doğal bir gölge oluşturarak metnin arayüzüyle daha kusursuz bir şekilde bütünleşmesini sağladığını söylüyor. OriginOS 6, Hızlı Ayarlar paneline yeniden boyutlandırma seçeneği dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği getirecek.

    Daha akıcı animasyonlarla yenilenen ana ekran

    Vivo OriginOS 6 ana ekran yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Şeffaf cam öğelerle öne çıkan OriginOS 6, daha akıcı animasyonların yanı sıra yeni kullanıcı arayüzü dokuları ve öğeleriyle yenilenmiş ana ekran sunacak. Vivo, bu yeni değişikliklerin OriginOS 6'ya biraz şeffaf tasarım katacağını, kullanıcı arayüzünün daha hoş, tekdüze ve kusursuz görünmesini sağlayacağını belirtiyor.

    Vivo, ayrıca OriginOS 6'nın daha akıcı animasyonlar içereceğini de birçok kez paylaştı. Vivo, Android ve OriginOS çerçevesindeki temel değişikliklerle, uygulamaların %11 daha hızlı açılacağını, %57 daha hızlı tepki vereceğini iddia ediyor.

    Widget ve bildirimleri gruplandırma

    OriginOS 6, Vivo ve iQOO cihazlarına widget ve bildirimleri gruplandırma özelliğini getirecek. Araç takımlarını gruplandırma, birden fazla araç takımını üst üste getirerek alanı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak. Bu sayede, daha fazla ekran alanı açılacak ve diğer uygulama kısayollarınızı ve widget'larınızı daha kolay yerleştirebileceksiniz. Gruplandırılmış bildirimler de bildirimleri görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra görsel olarak da hoş bir görünüm sunacak bir özellik.

    Apple ekosistemiyle uyumluluk

    Vivo'nun şimdiye kadarki paylaşımlarına göre, kullanıcılar iPad'lerini ikinci ekran olarak kullanabilecek, notları senkronize edebilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde paylaşabilecek. Cihazlar arası özelliklerin her iki yönde de çalışması bekleniyor ve muhtemelen Vivo tarafından iOS, iPadOS ve macOS için tasarlanan özel uygulamalarla etkinleştirilecek.

    Canlı fotoğraflarda nesne silme ve yapay zeka özellikleri

    Vivo OriginOS 6 Live Photo nesne kaldırma silme Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları uzun yol kat etti ancak hareketli fotoğraflardan nesneyi kaldırmak çok kolay bir işlem değil. Vivo, OriginOS 6 güncellemesiyle kullanıcıların Canlı Fotoğraflar'dan nesneleri kaldırmasına imkan verecek. Nesne silme aracının Live Photo olarak da bilinen kısa süreliğine hareketli fotoğraflarda nasıl çalışacağı belirsiz.

    OriginOS 6'nın kararlı sürüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Vivo X300 serisi ve yakında çıkacak olan iQOO 15'in OriginOS 6 ile gelecek ilk cihazlar olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 5 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone şarjdayken şarjı azalıyor linea 1.4 tjet açık hat emedur ishale iyi gelirmi gerçek kadavra

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum