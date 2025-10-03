Vivo telefonlar yenileniyor: İşte OriginOS 6 ile gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör OriginOS 6, Vivo ve iQOO cihazları için bir sonraki büyük sürüm olacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6'nın küresel tanıtımı 15 Ekim 2025 olarak planlansa da, Vivo şimdiden beklenen özelliklerin bir listesini paylaştı.

Vivo'nun 5G destekli V60 5G ve V60 Lite modelleri Türkiye'de! 1 hf. önce eklendi

Liquid Glass’dan ilham alan yeni kilit ekranı

Tam Boyutta Gör Vivo, OriginOS 6 ile özelleştirilebilir yeni kilit ekranı sunacak. Tasarımsal değişiklikler arasında; cam benzeri kırılmalara sahip yeni şeffaf kilit ekranı saati de yer alıyor. Stil açısından, iOS 26'nın öne çıkan özelliklerinden biri olan Liquid Glass’ın birebir kopyası gibi görünüyor.

Bu kilit ekranları, saati ekranda istediğiniz yere taşıma özelliğiyle daha da özelleştirilebilir olacak. Vivo, yeni kilit ekranı şeffaflığının doğal bir gölge oluşturarak metnin arayüzüyle daha kusursuz bir şekilde bütünleşmesini sağladığını söylüyor. OriginOS 6, Hızlı Ayarlar paneline yeniden boyutlandırma seçeneği dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği getirecek.

Daha akıcı animasyonlarla yenilenen ana ekran

Tam Boyutta Gör Şeffaf cam öğelerle öne çıkan OriginOS 6, daha akıcı animasyonların yanı sıra yeni kullanıcı arayüzü dokuları ve öğeleriyle yenilenmiş ana ekran sunacak. Vivo, bu yeni değişikliklerin OriginOS 6'ya biraz şeffaf tasarım katacağını, kullanıcı arayüzünün daha hoş, tekdüze ve kusursuz görünmesini sağlayacağını belirtiyor.

Vivo, ayrıca OriginOS 6'nın daha akıcı animasyonlar içereceğini de birçok kez paylaştı. Vivo, Android ve OriginOS çerçevesindeki temel değişikliklerle, uygulamaların %11 daha hızlı açılacağını, %57 daha hızlı tepki vereceğini iddia ediyor.

Widget ve bildirimleri gruplandırma

OriginOS 6, Vivo ve iQOO cihazlarına widget ve bildirimleri gruplandırma özelliğini getirecek. Araç takımlarını gruplandırma, birden fazla araç takımını üst üste getirerek alanı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak. Bu sayede, daha fazla ekran alanı açılacak ve diğer uygulama kısayollarınızı ve widget'larınızı daha kolay yerleştirebileceksiniz. Gruplandırılmış bildirimler de bildirimleri görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra görsel olarak da hoş bir görünüm sunacak bir özellik.

Apple ekosistemiyle uyumluluk

Vivo'nun şimdiye kadarki paylaşımlarına göre, kullanıcılar iPad'lerini ikinci ekran olarak kullanabilecek, notları senkronize edebilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde paylaşabilecek. Cihazlar arası özelliklerin her iki yönde de çalışması bekleniyor ve muhtemelen Vivo tarafından iOS, iPadOS ve macOS için tasarlanan özel uygulamalarla etkinleştirilecek.

Canlı fotoğraflarda nesne silme ve yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları uzun yol kat etti ancak hareketli fotoğraflardan nesneyi kaldırmak çok kolay bir işlem değil. Vivo, OriginOS 6 güncellemesiyle kullanıcıların Canlı Fotoğraflar'dan nesneleri kaldırmasına imkan verecek. Nesne silme aracının Live Photo olarak da bilinen kısa süreliğine hareketli fotoğraflarda nasıl çalışacağı belirsiz.

OriginOS 6'nın kararlı sürüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Vivo X300 serisi ve yakında çıkacak olan iQOO 15'in OriginOS 6 ile gelecek ilk cihazlar olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OriginOS 6 güncellemesiyle Vivo telefonlara gelecek yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: