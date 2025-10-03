Vivo telefonlar yenileniyor: İşte OriginOS 6 ile gelecek yenilikler

Liquid Glass’dan ilham alan yeni kilit ekranı
Bu kilit ekranları, saati ekranda istediğiniz yere taşıma özelliğiyle daha da özelleştirilebilir olacak. Vivo, yeni kilit ekranı şeffaflığının doğal bir gölge oluşturarak metnin arayüzüyle daha kusursuz bir şekilde bütünleşmesini sağladığını söylüyor. OriginOS 6, Hızlı Ayarlar paneline yeniden boyutlandırma seçeneği dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği getirecek.
Daha akıcı animasyonlarla yenilenen ana ekran
Vivo, ayrıca OriginOS 6'nın daha akıcı animasyonlar içereceğini de birçok kez paylaştı. Vivo, Android ve OriginOS çerçevesindeki temel değişikliklerle, uygulamaların %11 daha hızlı açılacağını, %57 daha hızlı tepki vereceğini iddia ediyor.
Widget ve bildirimleri gruplandırma
OriginOS 6, Vivo ve iQOO cihazlarına widget ve bildirimleri gruplandırma özelliğini getirecek. Araç takımlarını gruplandırma, birden fazla araç takımını üst üste getirerek alanı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak. Bu sayede, daha fazla ekran alanı açılacak ve diğer uygulama kısayollarınızı ve widget'larınızı daha kolay yerleştirebileceksiniz. Gruplandırılmış bildirimler de bildirimleri görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra görsel olarak da hoş bir görünüm sunacak bir özellik.
Apple ekosistemiyle uyumluluk
Vivo'nun şimdiye kadarki paylaşımlarına göre, kullanıcılar iPad'lerini ikinci ekran olarak kullanabilecek, notları senkronize edebilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde paylaşabilecek. Cihazlar arası özelliklerin her iki yönde de çalışması bekleniyor ve muhtemelen Vivo tarafından iOS, iPadOS ve macOS için tasarlanan özel uygulamalarla etkinleştirilecek.
Canlı fotoğraflarda nesne silme ve yapay zeka özellikleri
OriginOS 6'nın kararlı sürüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Vivo X300 serisi ve yakında çıkacak olan iQOO 15'in OriginOS 6 ile gelecek ilk cihazlar olması bekleniyor.
