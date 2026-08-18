OriginOS 7 ne zaman çıkacak? İşte desteklenecek Vivo ve iQOO modelleri

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Tam Boyutta Gör Vivo'nun Android 17 tabanlı yeni nesil arayüzü OriginOS 7 için hazırlıklar hız kazanırken, güncellemeyi alması beklenen Vivo ve iQOO modellerinin kapsamlı listesi ortaya çıktı. Çin'de belirli cihazlar için beta süreci devam ederken, kararlı sürümün küresel olarak ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

OriginOS 7 güncellemesini alacak Vivo ve iQOO modelleri

OriginOS 7'nin destekleyeceği cihazlar arasında Vivo'nun amiral gemisi, katlanabilir, orta segment ve giriş seviyesine kadar uzanan onlarca model bulunuyor. Ancak Vivo'nun özellikle uygun fiyatlı modeller için net bir uzun vadeli güncelleme politikası sunmaması nedeniyle bazı cihazlar listeye dahil edilmedi.

Vivo, OriginOS 7 için henüz resmi bir küresel çıkış tarihi açıklamadı. Ancak şirket, bu yıl OriginOS 7 beta sürecini geçen yılki OriginOS 6 takviminden daha erken başlattı. OriginOS 6'nın küresel beta programı 29 Eylül'de duyurulmuş, kararlı sürüm ise kasım ayının başında yayınlanmıştı. OriginOS 7 tarafında ise küresel beta programının eylül başında veya daha erken duyurulması bekleniyor.

OriginOS 7 alması beklenen Vivo modelleri:

X serisi: Vivo X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro

Vivo X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro V serisi: Vivo V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40 ve V40 Pro

Vivo V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40 ve V40 Pro T serisi: Vivo T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x ve T4R

Vivo T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x ve T4R S serisi: Vivo S2

Vivo S2 Y serisi: Vivo Y600, Y600 Turbo, Y500, Y500 Pro, Y500s, Y500i, Y400, Y400 4G, Y400 Pro, Y400 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i, Y60, Y51 Pro, Y31d 4G, Y21 (2026), Y11 (2026) ve Y05 4G

OriginOS 7 alması beklenen iQOO modelleri:

Amiral gemisi serisi: iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro

iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro Z serisi: iQOO Z11, Z11 Lite, Z11x, Z11i, Z10, Z10x, Z10R ve Z10 Lite

iQOO Z11, Z11 Lite, Z11x, Z11i, Z10, Z10x, Z10R ve Z10 Lite Neo serisi: iQOO Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro

OriginOS 7 neler sunacak?

OriginOS 7'nin getireceği yenilikler konusunda ise şu aşamada sınırlı bilgi bulunuyor. Beta sürümünü deneyen kullanıcıların aktardığı bilgilere göre arayüz genelinde Liquid Glass benzeri görsel efektler kullanılacak. Öne çıkan ışıklandırma, gölge, kırılma ve dinamik aydınlatma efektleri sistem genelinde daha belirgin hale gelecek.

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Uygulamaların açılış animasyonlarının da daha doğal ve akıcı bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor. Beta sürümünde daha esnek ve yaylanma efektine sahip animasyonların kullanıldığı, bunun yanında yeni temalar ve daha geniş kişiselleştirme seçeneklerinin sunulduğu aktarılıyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise OriginOS 7'nin genel kullanıcı deneyiminin Xiaomi HyperOS 4 ve Oppo ColorOS 17'den daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bu değerlendirme henüz bağımsız testlerle doğrulanmış değil ancak Vivo'nun yeni arayüzünde görsel tasarım, animasyonlar ve kişiselleştirme tarafında önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor.

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OriginOS 7 güncellemesini alacak Vivo ve iQOO modelleri

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