OriginOS 7'nin tanıtım tarihi açıklandı: İşte yeni tasarımı

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Tam Boyutta Gör Vivo, uzun süredir beklenen yeni arayüzü OriginOS 7'nin 16 Eylül'de tanıtılacağını resmen duyurdu. Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi, şirketin Çin'de düzenleyeceği Vivo Developer Conference kapsamında tüm ayrıntılarıyla açıklanacak. Ayrıca Vivo, etkinlikte yalnızca OriginOS 7'yi tanıtmayacak. Şirketin akıllı saatler, IoT cihazları ve akıllı ev ürünleri için geliştirdiği BlueOS 4 de aynı etkinlikte duyurulacak.

OriginOS 7, 16 Eylül'de tanıtılacak

Tanıtım öncesinde yayımlanan resmi paylaşımlar, OriginOS 7 ile arayüz tasarımında önemli değişiklikler yapılacağını gösteriyor. Yeni sürümde özellikle yarı saydam materyaller, ışık efektleri ve daha akıcı animasyonlar ön plana çıkacak. Vivo, OriginOS 7'nin yeni tasarım anlayışını "light and shadow aesthetics", yani ışık ve gölge estetiği olarak adlandırıyor. Arayüzde arka planla bütünleşen şeffaf ve cam benzeri efektler kullanılacak.

Bu tasarımın, uygulamalar için daha geniş bir görüntüleme alanı sunarken arayüzün daha katmanlı görünmesini sağlaması bekleniyor. Ayrıca yeni sürüm, Vivo'nun piksel seviyesinde çalışan "see-through colour" teknolojisini de kullanacak. Bu sistem, arka planın karmaşık veya renkli olduğu durumlarda belirli alanları gerçek zamanlı olarak ayarlayarak metinlerin daha kolay okunmasını sağlamayı amaçlıyor.

Animasyon performansı yüzde 14 artacak

OriginOS 7 ile birlikte animasyon sisteminde de önemli değişiklikler yapılacak. Vivo'nun Blue River görüntü oluşturma motoru, Virtual GPU 4.0 temelinde yeniden geliştirildi. Şirketin verdiği bilgilere göre yeni sistem, OriginOS 6'ya kıyasla arayüzü %14 daha hızlı oluşturabiliyor. Vivo, arayüz etkileşimlerini daha dinamik hale getirmek için yeni görsel efektler de ekliyor.

Bir düğmeye basıldığında dalgalanma efekti oluşurken, ekran üzerinde sürükleme hareketi yapıldığında parmağın hareket ettiği yol boyunca ışık ve gölge efektleri değişecek. Kilit ekranı ve kişiselleştirme seçenekleri yenileniyor. Liquid Themes adı verilen sistem, telefon eğildiğinde veya sallandığında kilit ekranındaki duvar kâğıdının animasyonlu şekilde hareket etmesini sağlayacak.

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Bunun yanında Flash Card Theme adlı yeni bir özellik de bulunacak. Kullanıcılar fotoğrafları, karakterleri veya farklı yerleri kilit ekranında kart biçiminde kullanabilecek. Yeni OriginOS sürümü, sistem genelinde kullanılabilen bir çıkartma kütüphanesi de sunacak. Kullanıcılar bu çıkartmaları ana ekrana, fotoğraf albümlerine, duvar kâğıtlarına ve Always-on Display ekranına ekleyebilecek. Ayrıca mevcut fotoğraflardan kişisel çıkartmalar oluşturmak da mümkün olacak.

OriginOS 7 alması beklenen Vivo modelleri:

X serisi: Vivo X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro

Vivo X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro V serisi: Vivo V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40 ve V40 Pro

Vivo V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40 ve V40 Pro T serisi: Vivo T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x ve T4R

Vivo T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x ve T4R S serisi: Vivo S2

Vivo S2 Y serisi: Vivo Y600, Y600 Turbo, Y500, Y500 Pro, Y500s, Y500i, Y400, Y400 4G, Y400 Pro, Y400 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i, Y60, Y51 Pro, Y31d 4G, Y21 (2026), Y11 (2026) ve Y05 4G

OriginOS 7 alması beklenen iQOO modelleri:

Amiral gemisi serisi: iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro

iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro Z serisi: iQOO Z11, Z11 Lite, Z11x, Z11i, Z10, Z10x, Z10R ve Z10 Lite

iQOO Z11, Z11 Lite, Z11x, Z11i, Z10, Z10x, Z10R ve Z10 Lite Neo serisi: iQOO Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro

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