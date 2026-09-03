Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OriginOS 7'nin tanıtım tarihi açıklandı: İşte yeni tasarımı

    Vivo, Android 17 tabanlı OriginOS 7 için tanıtım tarihini açıkladı. Yeni sürüm, yarı saydam tasarım, geliştirilmiş animasyonlar ve yeni kilit ekranı özellikleriyle gelecek.

    OriginOS 7'nin tanıtım tarihi açıklandı: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Vivo, uzun süredir beklenen yeni arayüzü OriginOS 7'nin 16 Eylül'de tanıtılacağını resmen duyurdu. Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi, şirketin Çin'de düzenleyeceği Vivo Developer Conference kapsamında tüm ayrıntılarıyla açıklanacak. Ayrıca Vivo, etkinlikte yalnızca OriginOS 7'yi tanıtmayacak. Şirketin akıllı saatler, IoT cihazları ve akıllı ev ürünleri için geliştirdiği BlueOS 4 de aynı etkinlikte duyurulacak.

    OriginOS 7, 16 Eylül'de tanıtılacak

    Tanıtım öncesinde yayımlanan resmi paylaşımlar, OriginOS 7 ile arayüz tasarımında önemli değişiklikler yapılacağını gösteriyor. Yeni sürümde özellikle yarı saydam materyaller, ışık efektleri ve daha akıcı animasyonlar ön plana çıkacak. Vivo, OriginOS 7'nin yeni tasarım anlayışını "light and shadow aesthetics", yani ışık ve gölge estetiği olarak adlandırıyor. Arayüzde arka planla bütünleşen şeffaf ve cam benzeri efektler kullanılacak.

    Bu tasarımın, uygulamalar için daha geniş bir görüntüleme alanı sunarken arayüzün daha katmanlı görünmesini sağlaması bekleniyor. Ayrıca yeni sürüm, Vivo'nun piksel seviyesinde çalışan "see-through colour" teknolojisini de kullanacak. Bu sistem, arka planın karmaşık veya renkli olduğu durumlarda belirli alanları gerçek zamanlı olarak ayarlayarak metinlerin daha kolay okunmasını sağlamayı amaçlıyor.

    Animasyon performansı yüzde 14 artacak

    OriginOS 7 ile birlikte animasyon sisteminde de önemli değişiklikler yapılacak. Vivo'nun Blue River görüntü oluşturma motoru, Virtual GPU 4.0 temelinde yeniden geliştirildi. Şirketin verdiği bilgilere göre yeni sistem, OriginOS 6'ya kıyasla arayüzü %14 daha hızlı oluşturabiliyor. Vivo, arayüz etkileşimlerini daha dinamik hale getirmek için yeni görsel efektler de ekliyor.

    Bir düğmeye basıldığında dalgalanma efekti oluşurken, ekran üzerinde sürükleme hareketi yapıldığında parmağın hareket ettiği yol boyunca ışık ve gölge efektleri değişecek. Kilit ekranı ve kişiselleştirme seçenekleri yenileniyor. Liquid Themes adı verilen sistem, telefon eğildiğinde veya sallandığında kilit ekranındaki duvar kâğıdının animasyonlu şekilde hareket etmesini sağlayacak.

    Bunun yanında Flash Card Theme adlı yeni bir özellik de bulunacak. Kullanıcılar fotoğrafları, karakterleri veya farklı yerleri kilit ekranında kart biçiminde kullanabilecek. Yeni OriginOS sürümü, sistem genelinde kullanılabilen bir çıkartma kütüphanesi de sunacak. Kullanıcılar bu çıkartmaları ana ekrana, fotoğraf albümlerine, duvar kâğıtlarına ve Always-on Display ekranına ekleyebilecek. Ayrıca mevcut fotoğraflardan kişisel çıkartmalar oluşturmak da mümkün olacak.

    OriginOS 7 alması beklenen Vivo modelleri:

    • X serisi: Vivo X Fold 6, X Fold 5, X Fold 3 Pro, X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro
    • V serisi: Vivo V70, V70 Lite, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40 ve V40 Pro
    • T serisi: Vivo T5, T5 Pro, T5 Lite, T5x, T5e, T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x ve T4R
    • S serisi: Vivo S2
    • Y serisi: Vivo Y600, Y600 Turbo, Y500, Y500 Pro, Y500s, Y500i, Y400, Y400 4G, Y400 Pro, Y400 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i, Y60, Y51 Pro, Y31d 4G, Y21 (2026), Y11 (2026) ve Y05 4G

    OriginOS 7 alması beklenen iQOO modelleri:

    • Amiral gemisi serisi: iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro
    • Z serisi: iQOO Z11, Z11 Lite, Z11x, Z11i, Z10, Z10x, Z10R ve Z10 Lite
    • Neo serisi: iQOO Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tc kimlik numarası bulma call of duty 1 türkçe yama tüvtürk çalışan maaşları honda civic 1.4 is kia ev3 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum