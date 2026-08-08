X gelir paylaşımı kökten değişiyor, Orijinal İçerik Ödülleri geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir platformda içerik üreten Premium ve Premium+ abonelerine reklam gelirlerinden belirli bir pay veren X, son zamanlarda suiistimal edilen sistemi tamamen değiştirmeye karar verdi. Orijinal İçerik Ödülleri gelecek ay başlıyor

Orijinal İçerik Ödülleri nedir?

Bu hafta duyurulan sistem mevcut gelir paylaşımı modelinin yerini alacak. Mevcut sistem 7 Eylül tarihine kadar ödeme yapmaya devam edecek. Mevcut onaylı gelir ortakları için 8 Eylül tarihinde yeni sisteme geçiş başvuruları açılacak. Kademe kademe de uygun tüm aboneler ödül sistemine kaydolabilecek.

X Money tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Kısa süre önce görevi bırakan ürün şefi Nikita Bier yönetimi altında şekillenen mevcut gelir paylaşımı, suistimalleri önlemek için sadece Premium abonelerin sayfasına düşen ve Premium abonelerden etkileşim alan gönderileri kapsamaya başlamıştı. Orijinal İçerik Ödülleri de yine orijinallik ve yaratıcılık konularını temel alıyor.

Gelir elde etmek için gönderiler mutlaka Pemium kullanıcıların ana sayfasına düşmek ve Premium kullanıcılardan etkileşim almak zorunda ancak bir kullanıcının ikinci etkileşimi sayılmıyor. Reklam içerikleri ve bot etkileşimler gelirlere dahil değil. Mevcut sistemdeki orijinal videonun kaynağını belirtmeden kopyalanarak etkileşim toplanması ya da orijinal görsele sadece bir iki kelime eklenerek yeniden paylaşılması bu sistemde de geçersiz.

Orijinal İçerik Ödülleri için abonelerin en az 500 onaylı takipçisinin olması, en az 18 yaşında olması ve son 90 günde 500 bin doğrulanmış ana sayfa gösterimi alması gerekiyor. Yani şartlar biraz daha zorlaşmış zira normalde 5 milyon tüm kullanıcılara yansıyan gösterim ya da cevaplara gelen gösterim yeterli oluyordu. Ödemeler yine 2 haftada bir 30$ üzerinde gerçekleşecek.

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