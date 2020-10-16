Orijinal Toner; Hızlı Kartuş

Kağıt üzerinde yazı ve görüntü sağlamak için özel bir mürekkebe sahip olan toner, yazıcınıza özel dozlamalar kullanılarak dizayn edilmiştir. Orjinal toner kullanmak yazıcının sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve renk kayıplarının yaşanmamasını sağlayacaktır. Tonerlerin boyutlarıyla ve yazıcının performansıyla birlikte 1500 ile 2000 sayfa baskı yapma kapasiteleri bulunmaktadır.



Yazıcı Ve Fotokopi Tonerleri



Yazıcı serisi ve modeline bağlı olarak orjinal toner kullanımı, partiküllerin net bir şekilde kağıda işlemesini sağlar. Mavi, siyah, kırmızı ve sarı tonlarının karışımlarıyla net görüntülerin oluşması için mürekkebin kurumadan aynı zamanda dozunu iyi ayarlayarak sağlıklı bir şekilde işlemesi için geliştirilmiş bir teknolojidir.



Hızlı Kartuş hem online alanda hem de mobil alanda orijinal modelleri sunarak, çalışma ve eğitim hayatında kolay kullanım sağlayacaktır. Malzemelerin işlevselliği toner kafalarının orijinal olmasıyla birlikte yazıcının da performansına bağlıdır. Mürekkebin yazıcı içerisinde 180 ile 200 derece arasında ısınmasıyla akışkanlığı sağlanır. Yazıcı modelinden farklı bir kartuş ya da orijinal olmayan bir kartuş kullanıldığında akma yapabilmektedir.



Yazıcı Toner Doldurma



Tonerlerin doldurma işlemi yazıcı kafalarının temizlenmesiyle yapılır. Bunun için orijinal parçalar kullanılması ve özel kartuş modellerine göre seçim yapılması önemlidir. Uygun fiyatlı, orijinal kartuşların yazıcının performansına bağlı olarak daha canlı renkler vereceğinden emin olabilirsiniz. Kağıt baskılarında net görselliklerin sağlayacağı mürekkep partiküllerin kalitesine bağlı olduğundan da emin olabilirsiniz.

Kartuş ile birlikte kullanılan tonerin lazer yazıcı veya standart yazıcı modellerine bağlı olarak farklılık gösterdiği bu alanda her yazıcı modeline özel kartuş bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Hızlı kartuş eski tip ve yeni tip yazıcı modellerine özel baskı araç gereçlerini sizlerle buluşturmaktadır.



Hızlı Kartuş Mobil Sipariş



Mobil sipariş üzerinden kartuş ve toner hizmeti alarak, yazıcınızın sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kağıt üzerindeki baskı araç gereçlerine zarar vermeden ve profesyonel bir işçi olarak görevini yerine getireceğinden emin olabilirsiniz. Lazer yazıcı ve standart yazıcı modellerine göre mürekkep, yazıcı, toner ve kartuş ihtiyaçlarınız hakkında bilgi almak için 0212 550 0683 numarası üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

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