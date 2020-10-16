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    Orijinal Toner; Hızlı Kartuş

    Kağıt üzerinde yazı ve görüntü sağlamak için özel bir mürekkebe sahip olan toner, yazıcınıza özel dozlamalar kullanılarak dizayn edilmiştir. Orjinal toner kullanmak yazıcının sağlıklı bir şekilde...
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    Kağıt üzerinde yazı ve görüntü sağlamak için özel bir mürekkebe sahip olan toner, yazıcınıza özel dozlamalar kullanılarak dizayn edilmiştir. Orjinal toner kullanmak yazıcının sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve renk kayıplarının yaşanmamasını sağlayacaktır. Tonerlerin boyutlarıyla ve yazıcının performansıyla birlikte 1500 ile 2000 sayfa baskı yapma kapasiteleri bulunmaktadır.


    Yazıcı Ve Fotokopi Tonerleri


    Yazıcı serisi ve modeline bağlı olarak orjinal toner kullanımı, partiküllerin net bir şekilde kağıda işlemesini sağlar. Mavi, siyah, kırmızı ve sarı tonlarının karışımlarıyla net görüntülerin oluşması için mürekkebin kurumadan aynı zamanda dozunu iyi ayarlayarak sağlıklı bir şekilde işlemesi için geliştirilmiş bir teknolojidir.


    Hızlı Kartuş hem online alanda hem de mobil alanda orijinal modelleri sunarak, çalışma ve eğitim hayatında kolay kullanım sağlayacaktır. Malzemelerin işlevselliği toner kafalarının orijinal olmasıyla birlikte yazıcının da performansına bağlıdır. Mürekkebin yazıcı içerisinde 180 ile 200 derece arasında ısınmasıyla akışkanlığı sağlanır. Yazıcı modelinden farklı bir kartuş ya da orijinal olmayan bir kartuş kullanıldığında akma yapabilmektedir.


    Yazıcı Toner Doldurma


    Tonerlerin doldurma işlemi yazıcı kafalarının temizlenmesiyle yapılır. Bunun için orijinal parçalar kullanılması ve özel kartuş modellerine göre seçim yapılması önemlidir. Uygun fiyatlı, orijinal kartuşların yazıcının performansına bağlı olarak daha canlı renkler vereceğinden emin olabilirsiniz. Kağıt baskılarında net görselliklerin sağlayacağı mürekkep partiküllerin kalitesine bağlı olduğundan da emin olabilirsiniz.
    Kartuş ile birlikte kullanılan tonerin lazer yazıcı veya standart yazıcı modellerine bağlı olarak farklılık gösterdiği bu alanda her yazıcı modeline özel kartuş bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Hızlı kartuş eski tip ve yeni tip yazıcı modellerine özel baskı araç gereçlerini sizlerle buluşturmaktadır.


    Hızlı Kartuş Mobil Sipariş


    Mobil sipariş üzerinden kartuş ve toner hizmeti alarak, yazıcınızın sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kağıt üzerindeki baskı araç gereçlerine zarar vermeden ve profesyonel bir işçi olarak görevini yerine getireceğinden emin olabilirsiniz. Lazer yazıcı ve standart yazıcı modellerine göre mürekkep, yazıcı, toner ve kartuş ihtiyaçlarınız hakkında bilgi almak için 0212 550 0683 numarası üzerinden iletişim kurabilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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