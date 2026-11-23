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Oynat Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen ORKA torpidosunu havadan başarıyla bıraktı. Saros Körfezi'nde yapılan testle, dünyada ilk kez hafif sınıf bir torpido insansız bir hava aracından fırlatıldı. Aktif ve pasif sonar başlığına sahip milli torpido ORKA, AKINCI'dan emniyetle ayrılarak suya ulaştı. Bu kritik adım, Türkiye'nin denizaltı savunma kabiliyetlerine önemli bir güç kattı. Böylece Türkiye, deniz savunmasında operasyonel olarak yeni bir seviyeye ulaştı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu ilk kez havadan başarıyla bıraktı. Böylece hafif sınıf bir torpidonun ilk kez insansız hava platformundan bırakılmasıyla yeni bir operasyonel kabiliyetin önü açıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde AKINCI'nın ORKA torpidosuyla gerçekleştirdiği atış testi yer aldı. Milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, yerli alt sistemler ve mühimmatlarla gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları sayesinde yeni görev kabiliyetleri kazanmaya devam ediyor.

ORKA torpidosu Saros Körfezi'nde başarıyla suya bırakıldı

Test faaliyeti kapsamında ORKA torpidosuyla birlikte Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen uçuşta mühimmatın havadan bırakma işlemini başarıyla tamamladı.

AKINCI'nın kanat altından güvenli şekilde ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. Testin ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne dönen AKINCI, böylece ORKA'nın bir insansız hava platformundan ilk kez bırakılmasını sağlayan hava aracı oldu.

Tam Boyutta Gör Bu test, AKINCI'nın mühimmat taşıma kapasitesinin genişletilmesini sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin denizaltı savunma harbi konseptine yeni bir kabiliyet eklenmesi bakımından da önem taşıyor.

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Baykar, geliştirdiği insansız hava araçları ve bunlara entegre edilen alt sistemlerle Türkiye'nin denizlerdeki savunma kabiliyetlerini genişletmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Bayraktar TB3 SİHA, Baykar SAS POD sistemiyle sonoboy atışlarını başarıyla tamamlamıştı. Denizaltıların tespit edilmesinde kullanılan sonoboylar, su altındaki sesleri algılayarak akustik veriler elde edilmesini sağlıyor. Bayraktar TB3'ün bu verileri anlık olarak işleyebilmesi, denizaltıların tespit edilmesine yönelik önemli bir kabiliyet sunuyor.

AKINCI'nın ORKA hafif sınıf torpidoyu taşıyıp havadan bırakabilmesi ise bu sürecin angajman aşamasını tamamlayabilecek yeni bir yetenek kazandırıyor.

ORKA torpidosunun özellikleri neler?

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, denizaltı hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Hem su üstü platformlarından hem de hava araçlarından atılabilen torpido, farklı platformlarla birlikte görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

Yüksek hız, aktif ve pasif sonar başlığı ile dahili güdüm sistemine sahip olan ORKA, hedef tespitini kendi sonar sistemleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. Aktif sonar hedefe ses dalgaları göndererek geri dönen sinyalleri değerlendirirken pasif sonar, hedeflerden yayılan sesleri dinleyerek tespit yapılmasını sağlıyor. Bu iki yöntemin bir arada kullanılması, torpidonun farklı operasyonel koşullarda hedef arama kabiliyetini destekliyor.

ORKA'nın hem su üstü platformlarından hem de hava araçlarından kullanılabilmesi, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kapasitesine farklı harekat senaryolarında değerlendirebileceği bir mühimmat kazandırıyor.

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ORKA torpidosu Bayraktar AKINCI ile ilk kez havadan bırakıldı

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