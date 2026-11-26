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Oynat Orta Doğu'daki çatışmalar İngiltere'de enerji fiyatlarını yükseltti. Enerji kurumu Ofgem, tavan fiyatı yüzde 26 artırarak 2 bin 166 sterline çıkardı. Yaklaşık 20 milyon haneyi etkileyecek bu zam, Orta Doğu'daki sevkiyat krizleri ve Katar'ın LNG kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Artan toptan gaz fiyatları, ortalama bir hanenin yıllık maliyetine 443 sterlin ekleyecek. Faturalardaki bu sıçrama, İngiltere'de enflasyon baskısını artırırken enerji borçlarını da derinleştiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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İngiltere'de enerji faturaları, Orta Doğu'daki çatışmaların doğal gaz fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle ocak ayından itibaren önemli ölçüde artacak. Enerji düzenleme kurumu Ofgem, konutlarda uygulanan enerji fiyat tavanını yüzde 26 artırarak yıllık 2.166 sterline çıkardı. Yeni sınır, ortalama doğal gaz ve elektrik tüketimine sahip bir hanenin yıllık enerji maliyetini 443 sterlin artıracak.

20 milyon hanenin enerji faturası artacak

Yaklaşık 20 milyon haneyi etkilemesi beklenen zam, değişken tarifeli tüketiciler için geçerli olacak. Yeni fiyat tavanı, Nisan 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri, Orta Doğu'daki çatışmaların deniz taşımacılığını aksatması ve dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçılarından Katar'ın ihracatına yönelik kısıtlamalar. Bu gelişmeler, özellikle toptan doğal gaz fiyatlarını yukarı çekti.

İngiltere'de doğal gaz, elektrik üretiminde de önemli bir rol oynadığı için toptan elektrik fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Enerji fiyat tavanını belirleyen diğer unsurlar arasında şebeke maliyetleri ile çevresel ve sosyal yükümlülüklerden kaynaklanan vergiler ve kesintiler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Enerji faturalarındaki artış, İngiltere ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısını da güçlendirebilir. Ülkede enflasyon halihazırda son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun gelecek yılın ortalarında yaklaşık yüzde 5 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

İngiltere, son 10 yılda Batı Avrupa'daki diğer ekonomilerin tamamından daha yüksek enflasyon kaydetti. Bu tablonun nedenlerinden biri de ülkenin ithal doğal gaza olan bağımlılığı olarak gösteriliyor.

Enerji piyasası danışmanlık şirketi Cornwall Insight, Nisan 2027'de uygulanacak fiyat tavanının 2.151 sterline gerilemesini bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse mevcut yeni sınıra kıyasla yalnızca yüzde 1'lik bir düşüş yaşanacak.

Öte yandan İngiltere'deki hanelerin ödenmemiş enerji faturalarından kaynaklanan borçları da büyüyor. Enerji sektörü kuruluşu Energy UK verilerine göre toplam enerji borcu 6 milyar sterlini aşmış durumda. Kuruluş, bu tutarın yıl sonuna kadar 7 milyar sterline ulaşmasını bekliyor.

Enerji Bakanı Miatta Fahnbulleh, faturaların yeniden yükselmesinden ciddi endişe duyduklarını açıkladı. Hükümetin enerji maliyetlerini kontrol altına almak için rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere ülke içindeki elektrik üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını söyledi.

Güneş enerjisi ve ısı pompasını tek sistemde birleştiren cihaz 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte elektrik faturalarındaki artış sadece İngiltere ile sınırlı değil. Avrupa genelinde elektrik kontratları megavatsaat başına 200 euro civarına yükselmiş durumda. Bu, geçen yıla göre iki katlık bir artış anlamına geliyor. Türkiye’de de faturalar yükseliyor. Nisan ayında elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25’lik zam sonrasında gelecek yıl için devlet destekli tarife sınırı da 3.000 kWh’ye düşürüldü.

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