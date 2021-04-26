Ortaya çıkan AMD 4700S işlemcisi Xbox Series X'in APU’su olabilir

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Son satışa sunulan AMD işlemcili kompakt sistem oldukça farklı bir formata sahip. BGA soket yonga anakarta gömülü GDDR6 bellekleri kullanıyor.

Satıcının paylaştığı bilgilere göre AMD’nin 4700S işlemcisinin güç verdiği sistemde alışılagelinmiş DIMM slotları da bulunmuyor. Bunun yerine Xbox Series X’te de olduğu gibi işlemcinin çevresinde konumlanan 16 GB GDDR6 bellekler kullanılıyor.

AMD 4700S

Buna karşın işlemci Xbox Series X ve S’teki yonganın 3.8-3.6 GHz’lik frekansından daha yüksek bir değere, 4.0 GHz’lik boost frekansına ulaşabiliyor. 4700S’in önbelleği de güncel Xbox konsollarda olduğu gibi 12 MB seviyesinde.

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Bununla birlilkte Zen 2 çekirdeklerinin konsollardan daha yüksek frekanslara ulaşabilmesinin arkasındaki neden olarak APU’nun iGPU’sunun devredışı olması olarak görülüyor. Daha fazla bütçenin işlemciye kalması neticesinde yüksek tepe frekanslarının önü açılmış olabilir.

Ayrıca 4700S'in AMD'nin Xbox Series X ve S'te kullanılmaya elverişsiz APU'ları değerlendirdiği bir yol olduğu düşünülüyor.

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Ayrıca Bkz. "ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu"

iGPU yerine RX 550 2 GB’a yer verilan sistemin performans verilerine göre 16 GB GDDR6 bellekle eşleşen işlemci Core i7-9700 ve Ryzen 7 4750G Pro’nun gerisinde kalsa da Core i7-9750H’ın önünde bulunuyor.

https://videocardz.com/newz/amd-4700s-might-be-xbox-series-xs-apu-for-pcs

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