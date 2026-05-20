Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir'dan son bir fragman daha yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın en merak edilen dizilerinden olan Spider-Noir, çok yakında izleyici karşısına çıkacak. Örümcek-Adam karakterine farklı bir yorum getiren dizi, 27 Mayıs'ta başlayacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Örümcek-Adam dizisi için yoğun bir tanıtım kampanyası yürüten Amazon, dün diziden son bir fragman daha paylaştı.

Spider-Noir'in Başrolünde Ünlü Oyuncu Nicolas Cage Var

Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan dizi, Örümcek Adam'ın 1930'lar New York'unda yaşayan alternatif bir versiyonuna odaklanıyor. Yıllar içinde çizgi-romanlarda gördüğümüz farklı Örümcek-Adam tasfirlerinden biri olan Spider-Man Noir, daha önce Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde de yer almış ve burada da karakteri ünlü oyuncu Nicolas Cage seslendirmişti. Şimdi bu canlı aksiyon (animasyon olmayan) versiyonda da karakterine yine Cage hayat veriyor.

Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen Spider-Noir'de, artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’e Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler eşlik ediyor.

Spider-Noir, 25 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak. İlk olarak ABD'de MGM+ platformunda yayınlanacak dizi, dünyanın geri kalanına ise 27 Mayıs'ta Amazon Prime Video üzerinden sunulacak. Amazon dizinin hem siyah-beyaz, hem de renkli versiyonunu yayınlayacak.

