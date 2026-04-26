Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir'in yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yaz izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Spider-Noir olacak. Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği dizi, Örümcek Adam'ın 1930'lar New York'unda yaşayan alternatif bir versiyonuna odaklanacak.

Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan dizi, yıllar içinde çizgi-romanlarda gördüğümüz farklı Örümcek-Adam varyantlarından biri olan Spider-Man Noir'e odaklanıyor. Hatırlarsanız bu karakter, Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde de yer almış ve burada da karakteri Nicolas Cage seslendirmişti.

Spider-Noir, 27 Mayıs'ta Başlayacak

Film noir estetiğiyle çekilen dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’e Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler eşlik ediyor.

Spider-Noir, 25 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak. İlk olarak ABD'de MGM+ platformunda yayınlanacak dizi, dünyanın geri kalanına ise 27 Mayıs'ta Amazon Prime Video üzerinden sunulacak. Amazon dizinin hem siyah-beyaz, hem de renkli versiyonunu yayınlayacak.

Amazon tarafından yayınlanan yeni fragmanın hem siyah-beyaz hem de renkli versiyonunu altta bulabilirsiniz.

