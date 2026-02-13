Amazon'dan siyah-beyaz Örümcek-Adam dizisi: Spider-Noir, ilk fragmanıyla merak uyandırdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Merakla beklenen Spider-Noir dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, geçtiğimiz günlerde diziden ilk görselleri paylaştıktan sonra, dün de ilk fragmanı yayınladı. Böylece izleyicileri nasıl bir Örümcek-Adam hikâyesinin beklediğini daha net şekilde görme şansı yakaladı.

Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan Spider-Noir, yıllar içinde çizgi-romanlarda gördüğümüz farklı Örümcek-Adam varyantlarından biri olan Spider-Man Noir'e odaklanıyor. Hatırlarsanız bu karakter, Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde de yer almış ve animasyon türündeki bu filmde izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Zaten dizi projesinin fitilini ateşleyen de bu ilgi oldu.

Spider-Noir'ın Başrolünde Nicolas Cage Yer Alıyor

Animasyon filminde bu karakteri seslendiren ünlü oyuncu Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’e Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler eşlik ediyor.

Spider-Noir, 25 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak. İlk olarak ABD'de MGM+ platformunda yayınlanacak dizi, dünyanın geri kalanına ise 27 Mayıs'ta Amazon Prime Video üzerinden sunulacak. Amazon dizinin hem siyah-beyaz, hem de renkli versiyonunu yayınlayacak.

Yayınlanan ilk fragmanın hem siyah-beyaz hem de renkli versiyonlarını aşağıda bulabilirsiniz. Türkçe dublajlı versiyonu ise en altta izleyebilirsiniz.

