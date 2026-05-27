Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir izleyici ile buluştu; İlk yorumlar umut verici

Tam Boyutta Gör Bu yazın en merakla beklenen dizilerinden olan Spider-Noir, bugün Amazon Prime Video'da izleyicilerle buluştu. Sekiz bölümden oluşan ilk sezonun tamamı tek seferde yayınlandı.

Görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir Örümcek-Adam tasviri sunan dizi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmış görünüyor. Zira ilk yorumlar ve puanlar oldukça olumlu. Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomatoes puanı %90, MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 71.

Spider-Noir'ın Başrolünde Ünlü Oyuncu Nicolas Cage Yer Alıyor

Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan dizi, Örümcek Adam'ın 1930'lar New York'unda yaşayan alternatif bir versiyonuna odaklanıyor. Yıllar içinde çizgi-romanlarda gördüğümüz farklı Örümcek-Adam tasfirlerinden biri olan Spider-Man Noir, daha önce Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde de yer almış ve burada da karakteri ünlü oyuncu Nicolas Cage seslendirmişti. Şimdi bu canlı aksiyon (animasyon olmayan) versiyonda da karakterine yine Cage hayat veriyor.

Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen Spider-Noir'de, artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’e Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler eşlik ediyor.

