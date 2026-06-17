Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4'ün yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Spider-Man: Brand New Day (Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün) olacak. Tom Holland'lı yeni serinin dördüncü filmi, 31 Temmuz'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.

Spider-Man 4'te Hulk ve Punisher da Yer Alıyor

Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.

Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Haziran 2026 1 gün önce eklendi

Spider-Man: Brand New Day'de ile birlikte Marvel evrenine adım atacak yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak. Marvel henüz doğrulamamış olsa da Sadie Sink'in X-Men karakterlerinden Jean Grey'i canlandırdığı konuşuluyor.

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