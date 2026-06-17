Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4'ün yeni fragmanı yayınlandı

Spider-Man 4'te Hulk ve Punisher da Yer Alıyor
Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.
Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.
Spider-Man: Brand New Day'de ile birlikte Marvel evrenine adım atacak yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak. Marvel henüz doğrulamamış olsa da Sadie Sink'in X-Men karakterlerinden Jean Grey'i canlandırdığı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: