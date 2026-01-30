Oscar adayı yönetmen Darren Aronofsky, yapay zekâ ile yeni bir dizi hazırladı

Darren Aronofsky'den AI ile yapılmış dönem dizisi: On This Day… 1776
Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan gibi başarılı filmlerin Oscar adayı yönetmeni olarak tanınan Darren Aronofsky'nin AI odaklı yeni film stüdyosu Primordial Soup, neredeyse tamamen yapay zekâ ile üretilmiş bir diziye imza attı. "On This Day… 1776" adını taşıyan dizi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na odaklanıyor ve ABD'nin kuruluş öyküsünü birkaç dakikalık kısa hikâyeler üzerinden ekranlara taşıyor.
Dizinin görsel tarafını neredeyse tamamen yapay zekâ araçlarıyla hazırlayan Aronofsky, seslendirme içinse gerçek oyuncularla çalışmış. Aronofsky ve stüdyosundaki diğer AI sanatçılarının, bu diziyi hazırlarken Google ile çalıştığı ve Google DeepMind'ın üretken yapay zekâsına başvurduğu belirtiliyor.
Aronofsky'nin stüdyosu tarafından Time dergisine satılan On This Day... 1776, Time'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak ki ilk iki bölüm dün yayına girdi.