Oscar adayı yönetmen Darren Aronofsky, yapay zekâ ile yeni bir dizi hazırladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Neredeyse her sektörde dengeleri değiştirmesi beklenen yapay zekâ, film ve dizi üretiminde de devrim yaratabilecek bir teknoloji olarak görülüyor. Sinema dünyası, işlerini elinden alabilecek bu teknolojiye şimdilik epey mesafeli yaklaşıyor olsa da bu durum yapay zekânın adım adım sinema dünyasının içine girmesine engel olmuyor. Nitekim artık ünlü yönetmenlerin de yapay zekâ ile çeşitli işlere imza attığını görmeye başladık. Bu konuda ilk adımı atan yönetmenlerden biri de Darren Aronofsky oldu.

Darren Aronofsky'den AI ile yapılmış dönem dizisi: On This Day… 1776

Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan gibi başarılı filmlerin Oscar adayı yönetmeni olarak tanınan Darren Aronofsky'nin AI odaklı yeni film stüdyosu Primordial Soup, neredeyse tamamen yapay zekâ ile üretilmiş bir diziye imza attı. "On This Day… 1776" adını taşıyan dizi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na odaklanıyor ve ABD'nin kuruluş öyküsünü birkaç dakikalık kısa hikâyeler üzerinden ekranlara taşıyor.

Dizinin görsel tarafını neredeyse tamamen yapay zekâ araçlarıyla hazırlayan Aronofsky, seslendirme içinse gerçek oyuncularla çalışmış. Aronofsky ve stüdyosundaki diğer AI sanatçılarının, bu diziyi hazırlarken Google ile çalıştığı ve Google DeepMind'ın üretken yapay zekâsına başvurduğu belirtiliyor.

Aronofsky'nin stüdyosu tarafından Time dergisine satılan On This Day... 1776, Time'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak ki ilk iki bölüm dün yayına girdi. Hem fragmanı hem de şu ana kadar yayınlanan iki bölümü aşağıda bulabilirsiniz.

