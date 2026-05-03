    Oscar kuralları değişti: Yapay zeka kullanımına yeni kısıtlama

    Oscar kurallarında yapay zeka dönemi resmen başladı. Akademi, yapay zeka ile oluşturulan oyuncu ve senaryolara sınırlama getirdi. İşte yeni düzenlemenin detayları:

    Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027 Oscar sezonu öncesinde yapay zekâ kullanımına yönelik önemli bir kural değişikliğine gitti. Yeni düzenlemeye göre yapay zekâ tarafından oluşturulan oyuncular ve tamamen üretken yapay zekâ ile yazılan senaryolar artık Oscar adaylığı için uygun kabul edilmeyecek. Akademi, yalnızca yasal tanıtımlarda adı geçen ve performansın gerçek kişiler tarafından, açık rıza ile gerçekleştirildiği kanıtlanabilen projelerin değerlendirmeye alınacağını açıkladı.

    Yeni düzenlemede insan katkısı ve şeffaflık zorunluluğu öne çıkıyor

    Akademi tarafından duyurulan yeni kurallar, yalnızca oyunculuk performanslarını değil aynı zamanda senaryo yazım süreçlerini de kapsıyor. Buna göre, bir filmin senaryosunun aday olabilmesi için temel yaratıcı sürecin insan tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Yapay zekâ araçlarının yardımcı rol üstlenmesi tamamen yasaklanmasa da ortaya çıkan eserin ana omurgasının insan yaratıcılığına dayanması şart koşuluyor.

    Yeni düzenleme yalnızca içerik üretimiyle sınırlı kalmıyor; Akademi aynı zamanda yapımcılardan projelerinde yapay zekâ kullanımına dair daha fazla şeffaflık talep etme hakkını da saklı tutuyor. Bu kapsamda, bir filmin hangi aşamalarında yapay zekâdan yararlanıldığı ve insan katkısının ne düzeyde olduğu detaylı şekilde incelenebilecek. Bu durum, film üretim süreçlerinde teknik raporlama ve belgelendirme gerekliliklerini artırabilir. Tıpkı büyük bütçeli projelerde görsel efekt kullanımının detaylı şekilde raporlanması gibi yapay zekâ kullanımının da standart bir denetim sürecine girmesi bekleniyor.

    Kararın zamanlaması ise dikkat çekici. Son dönemde yapay zekâ ile oluşturulmuş dijital oyuncuların ve simülasyon karakterlerin sinema projelerinde daha sık yer almaya başladığı görülüyor. Özellikle gerçek oyuncuların dijital kopyalarının kullanıldığı projeler, hem teknik hem de etik tartışmaları beraberinde getiriyor.

    Bu gelişmeler, sadece sinema sektörüyle sınırlı değil. Yayıncılık dünyasında da benzer tartışmalar yaşanıyor. Yapay zekâ kullanılarak yazıldığı tespit edilen bir romanın yayınevinden geri çekilmesi ve bazı yazar birliklerinin bu tür eserleri ödül değerlendirmesi dışında bırakması, yaratıcı endüstrilerin genelinde ortak bir hassasiyet oluştuğunu gösteriyor.

