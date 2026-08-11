Dört Oscar ödüllü yönetmen, Apple TV için yeni bir korku-gerilim dizisi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Children of Men, Gravity, Roma gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Alfonso Cuarón, Apple çatısı altında dizi projelerine imza atmaya devam ediyor. Alfonso Cuarón ve Cate Blanchett'ı bir araya getiren Disclaimer dizisini 2024 yılında izleyicilere sunan Apple TV, şimdi yönetmenin yeni dizisi Ascencion'a da yeşil ışık yaktı.

Ascencion'ın Başrolünde Caitriona Balfe Olacak

Cuarón'un neredeyse 10 yıldır hayata geçirmeye çalıştığı Ascension'a resmi onayı veren Apple, başrolde Outlander dizisiyle çıkış yapan Caitríona Balfe'nin olacağını duyurdu.

Adam Nevill’ın Last Days adlı romanından esinlenen dizi, mistik bir tarikatı araştırırken gizemli olayların içine çekilen bir belgeselcinin hikâyesini anlatacak. Türkçeye "Kıyamet Mabedi" ismiyle çevrilen romanın tanıtım yazısı şöyle:

"Cinayet, seks ve doğaüstü ilişkilerle dolu bir geçmişe sahip azılı bir tarikat, onlarca yıl önce ayin şeklinde düzenlenen bir şiddet gecesinde kendisini imha etmiştir. Ya da öyle sanılıyordur. Kyle Freeman parasız ve önünde pek seçeneği olmayan bağımsız bir film yapımcısıdır. Bu sebeple Ascencion tarikatı hakkında bir belgesel yapması istendiğinde bu fırsata gözünü kırpmadan atılır. Tarikatın kanlı tarihini araştırmasının onu şimdiye dek gördüğü en karanlık yerlere sürükleyeceğinden bihaberdir."

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Dizi uyarlamasının başında, daha önce Relic ve Apartment 7A gibi korku filmlerine imza atan Natalie Erika James ve Christian White olacak. Alfonso Cuarón ve kendisi gibi sinemacı olan kardeşi Carlos ise senarist ve yapımcı olarak projede yer alacak. Cuarón'un bu dizide kamera arkasına geçip geçmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak Disclaimer'da olduğu gibi tüm bölümleri yönetmesi söz konusu değil zira dizinin baş yönetmeni Natalie Erika James olacak.

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Oscar ödüllü yönetmen, Apple TV için yeni bir dizi hazırlıyor

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