Oscar yarışında iddialı olması beklenen Ink'in ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Gişe canavarı filmlerin vizyona girdiği yaz sezonunu artık geride bırakıp eylül ayına girmemizle birlikte, bu yıl ödül sezonunda adından söz ettirecek ilk filmleri de görmeye başladık. Bu filmlerden biri olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Ink, bugün yayınlanan ilk fragmanıyla kendisini sinemaseverlere takdim etti.

Dünya prömiyerini bugün Venedik Film Festivali'nde yapacak olan film, Netflix'in bu yıl Oscar yarışındaki bir numaralı adayı olacak. Zira film daha çıkmadan övgü toplamaya başladı.

Ink, Ünlü Yönetmen Danny Boyle'ın İmzasını Taşıyor

Ünlü yönetmen Danny Boyle'ın (28 Days Later, Trainspotting) yönettiği Ink, İngiltere'de The Sun gazetesini çıkararak medya sektörüne adım atan, daha sonra ABD pazarına açılan ve zamanla dünyanın en büyük medya baronlarından birine dönüşen Rupert Murdoch'un yükseliş dönemine odaklanıyor. The Sun'ın o dönemki editörü olan Larry Lamb ile Murdoch'un birlikte çalışarak The Sun'ı İngiltere'nin en çok okunan gazetesine dönüştürmesi, filmde anlatılan hikâyenin temelini oluşturuyor.

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Özellikle ABD'de epey tartışmalı bir figür hâline gelen Rupert Murdoch'a filmde Guy Pierce hayat veriyor ki onun da filmdeki performansıyla Oscar yarışında adından söz ettireceği düşünülüyor. Zira gelen ilk yorumlarda ondan da övgüyle söz ediliyor. Larry Lamb'i ise genç oyuncu Jack O'Connell canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Claire Foy, Patrick Kennedy, Blake Harrison gibi isimler eşlik ediyor.

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Oscar yarışında iddialı olması beklenen Ink'ten ilk fragman

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