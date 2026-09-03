Oscar yarışında iddialı olması beklenen Ink'in ilk fragmanı yayınlandı

Dünya prömiyerini bugün Venedik Film Festivali'nde yapacak olan film, Netflix'in bu yıl Oscar yarışındaki bir numaralı adayı olacak. Zira film daha çıkmadan övgü toplamaya başladı.
Ink, Ünlü Yönetmen Danny Boyle'ın İmzasını Taşıyor
Ünlü yönetmen Danny Boyle'ın (28 Days Later, Trainspotting) yönettiği Ink, İngiltere'de The Sun gazetesini çıkararak medya sektörüne adım atan, daha sonra ABD pazarına açılan ve zamanla dünyanın en büyük medya baronlarından birine dönüşen Rupert Murdoch'un yükseliş dönemine odaklanıyor. The Sun'ın o dönemki editörü olan Larry Lamb ile Murdoch'un birlikte çalışarak The Sun'ı İngiltere'nin en çok okunan gazetesine dönüştürmesi, filmde anlatılan hikâyenin temelini oluşturuyor.
Özellikle ABD'de epey tartışmalı bir figür hâline gelen Rupert Murdoch'a filmde Guy Pierce hayat veriyor ki onun da filmdeki performansıyla Oscar yarışında adından söz ettireceği düşünülüyor. Zira gelen ilk yorumlarda ondan da övgüyle söz ediliyor. Larry Lamb'i ise genç oyuncu Jack O'Connell canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Claire Foy, Patrick Kennedy, Blake Harrison gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: