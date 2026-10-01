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    Otokar'dan 1,5 milyar dolarlık devasa zırhlı araç ihracatı

    Otokar, farklı tiplerde tekerlekli zırhlı araçlar ve lojistik destek hizmetleri için 1,47 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Teslimatlar 2027'de başlayacak.

    Otokar'dan 1,5 milyar dolarlık devasa zırhlı araç ihracatı Tam Boyutta Gör
    Otokar, farklı tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ve bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolarlık (72,18 milyar TL) ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli resmi süreçlerin tamamlanmasını bekliyor.

    Otokar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınmasının ardından teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin gerçekleştirilmesiyle yürürlüğe girecek.

    Sözleşme kapsamında Otokar'ın yükümlülükleri ile tahsil edeceği avansın teminatı için müşteriye toplam 441 milyon 624 bin 108 dolar tutarında teminat mektubu sağlanacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyar dolarlık anlaşmanın finansal yükümlülükleri için de önemli büyüklükte bir teminat mekanizması oluşturulacak.

    Araçların teslimatının 2027 yılında başlaması ve partiler halinde üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin toplam geçerlilik süresi ise yedi yıl olacak.

    Hangi zırhlı araçlar teslim edilecek?

    Otokar'dan 1,5 milyar dolarlık devasa zırhlı araç ihracatı Tam Boyutta Gör
    Otokar, KAP açıklamasında sözleşmenin hangi araç modellerini kapsadığını açıklamadı. Şirketin mevcut ürün gamında farklı görevler için geliştirilmiş çok sayıda tekerlekli zırhlı araç bulunuyor.

    Otokar'ın 4x4 sınıfındaki zırhlı araçları arasında COBRA II, COBRA, AKREP II ve URAL yer alıyor. Şirket ayrıca ARMA 6x6 ve ARMA 8x8 ailesiyle daha yüksek taşıma kapasitesi ve farklı görev konfigürasyonlarına yönelik araçlar sunuyor. Paletli zırhlı araç tarafında ise TULPAR ailesi bulunuyor.

    Otokar, son yıllarda Avrupa'daki zırhlı araç faaliyetlerini Romanya'daki önemli bir projeyle genişletmişti. Şirket, Romanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Romtehnica ile 1.059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç için KDV dahil yaklaşık 1 milyar avro tutarında sözleşme imzalamıştı. Bu proje kapsamında şu ana kadar 278 aracın teslimatı gerçekleştirilmişti. Sözleşme kapsamında Mediaş şehrindeki fabrika yatırımıyla birlikte Otokar, Avrupa Birliği sınırları içerisinde zırhlı araç üreten ilk Türk şirketi olmuştu.

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