    Otokar, EV Charge Show 2025'te e-Centro ve e-Atlas modellerini sergiledi

    Kompakt boyutları ve sürüş menziliyle şehir içi toplu taşımacılığa yönelik tasarlanan e-Centro ve esnek yapısıyla her hizmete uyum sağlayabilen e-Atlas, fuarda ziyaretçilerle buluşuyor.

    Otokar, 12-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EV Charge Show 2025'te yerini aldı. Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticisi, fuarda e-Centro ve e-Atlas modellerini görücüye çıkardı.

    Otokar, EV Charge Show 2025'te e-Centro ve e-Atlas'ı sergiledi Tam Boyutta Gör
    6.6 metre uzunluğundaki e-Centro, tarihi şehirler, turistik bölgeler ve sıfır emisyonlu bölgelerde çevreci, sessiz ve yüksek verimli taşımacılık için tasarlandı. İdeal boyutlarıyla dar sokaklarda bile rahatça hareket edebilen e-Centro, 140 kW maksimum güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrik motoruyla dikkat çekiyor.

    e-Centro'nun NMC bataryaları 1.5 saat gibi hızlı bir sürede şarj oluyor. Tek bir şarj ile 200 km’ye yakın menzil sunan araç, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde şehir trafiğinde yapılan frenleme ve yavaşlamalardan yüzde 25 oranında enerji geri kazanımı sağlıyor. Bu özellik, aracın daha uzun süre hizmet verebilmesine olanak tanıyor.

    Otokar, EV Charge Show 2025'te e-Centro ve e-Atlas'ı sergiledi Tam Boyutta Gör
    Otokar Atlas'ın elektrikli versiyonu da fuarda ziyaretçilerle buluştu. Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ilk hafif tonajlı kamyon olma özelliğini taşıyan e-Atlas, esnek yapısıyla her hizmete uyum sağlıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt boyutlarıyla dar sokaklarda kolaylıkla manevra yapabilen e-Atlas, 160 kW gücüne sahip motoruyla, tam şarjla 220 kilometre menzil sunuyor.

    Geniş sürücü kabini ve yüksek performanslı klimasıyla konfordan ödün vermeyen e-Atlas, AEBS () ve LDWS gibi güvenlik teknolojileri ve gelişmiş yardımcı fren sistemleriyle üst düzey güvenlik sağlıyor. Araç, hız sabitleyici ve dijital gösterge paneli gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor.

