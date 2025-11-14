Otokar, EV Charge Show 2025'te e-Centro ve e-Atlas modellerini sergiledi

Otokar, 12-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EV Charge Show 2025'te yerini aldı. Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticisi, fuarda e-Centro ve e-Atlas modellerini görücüye çıkardı.
e-Centro'nun NMC bataryaları 1.5 saat gibi hızlı bir sürede şarj oluyor. Tek bir şarj ile 200 km’ye yakın menzil sunan araç, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde şehir trafiğinde yapılan frenleme ve yavaşlamalardan yüzde 25 oranında enerji geri kazanımı sağlıyor. Bu özellik, aracın daha uzun süre hizmet verebilmesine olanak tanıyor.
Geniş sürücü kabini ve yüksek performanslı klimasıyla konfordan ödün vermeyen e-Atlas, AEBS () ve LDWS gibi güvenlik teknolojileri ve gelişmiş yardımcı fren sistemleriyle üst düzey güvenlik sağlıyor. Araç, hız sabitleyici ve dijital gösterge paneli gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor.