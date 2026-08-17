Otokar'ın otonom e-Centro modeli Avusturya'da test ediliyor

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Tam Boyutta Gör Avusturya'nın önde gelen toplu taşıma operatörü ÖBB Postbus, seviye 4 standartlarında tam otonom sürüş yeteneğine sahip elektrikli otobüs pilot projesinde teknoloji ortağı olarak Otokar’ı tercih etti. Sürekli sürücü müdahalesi gerektirmeden çalışabilen Otokar otonom e-Centro, Viyana’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

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Otokar'ın tamamen elektrikli ve otonom aracı e-Centro, 4 Eylül tarihine kadar European Forum Alpbach 2026 kapsamında belirlenen güzergahta test edilecek. Pilot uygulamanın ardından araç, Wolfurt Kampüsü'nde düzenli seferlerde kullanılacak.

Avusturya Federal Bakanı Peter Hanke, otonom araçların ülkenin iş ve inovasyon merkezi olma hedefi açısından önem taşıdığını belirterek, "Otonom araçlar, daha modern, daha güvenli ve daha verimli bir ulaşım sisteminin önemli bir unsuru ve aynı zamanda Avusturya'nın iş ve inovasyon merkezi olarak büyük bir fırsat barındırıyor. Özellikle toplu taşımada büyük bir potansiyel görüyorum.

Otonom otobüsler, ilk ve son kilometre bağlantılarında, kırsal bölgelerde veya geleneksel tarifeli seferlerin işletilmesinin zor olduğu saatlerde mevcut hizmetleri tamamlayabilir ve genişletebilir. Avusturya bu gelişmeyi izlemekle yetinmemeli, aktif olarak şekillendirmeli, katma değeri ülkede tutmalı ve ülkedeki bilgi birikimini uluslararası alanda görünür kılmalı" dedi.

Otokar'ın tamamen elektrikli otonom aracı e-CENTRO, seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle tanımlanan operasyonel alan içinde sürücüye gerek kalmadan hareket ediyor. Avusturya'da test edilen araç, ülkenin mevzuatı gereği eğitimli bir güvenlik sürücüsüyle kullanılacak. 32 yolcuya kadar kapasite sunan Otokar e-CENTRO, alçak tabanlı gövde tasarımı ve tekerlekli sandalye rampasıyla bariyersiz erişim sağlıyor.

e-Centro teknik özellikleri:

6 metre uzunluk

140 kW elektrik motoru

110 kWsa NMC batarya

32 yolcu kapasitesi

200 km'ye kadar menzil

90 kW DC hızlı şarj desteği

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