Otomobil pazarı ilk 7 ayda küçüldü: İşte en çok satanlar

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Türkiye otomotiv pazarı 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre küçülmeye devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,72 gerileyerek 638 bin 965 adede indi. Elektrikli otomobillerde ise adet bazında düşüş yaşamasına rağmen pazar payı yükselmeyi başardı. Temmuz ayında ise daralma daha da belirginleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları geriledi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayımladığı ocak-temmuz verilerine göre otomobil satışları yüzde 12,14 azalarak 502 bin 712 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,05 düşüşle 136 bin 253 adede geriledi. Böylece toplam pazar büyüklüğü yıllık bazda yüzde 10,72 azalarak 638 bin 965 adet olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayı verileri de daralmanın hızlandığını gösterdi. Bu dönemde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25 küçülürken otomobil satışları yüzde 25,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 geriledi.

Yılın ilk yedi ayında satışların yüzde 84,4'ü A, B ve C segmentindeki düşük vergi oranına sahip modellerden oluştu. C segmenti 276 bin 976 adetle yüzde 55,1, B segmenti ise 145 bin 788 adetle yüzde 29 pazar payına ulaştı.

Gövde tiplerinde ise SUV modeller açık ara önde yer aldı. 329 bin 443 adet satış ve yüzde 65,5 pay elde eden SUV'ları, 102 bin 253 adetle sedanlar (yüzde 20,3) ve 69 bin 137 adetle hatchback modeller (yüzde 13,8) takip etti.

Elektrikli otomobillerin pazar payı yükseliyor

Motor tipine göre bakıldığında benzinli otomobiller 208 bin 46 adetle yüzde 41,4 pay alarak ilk sırada yer aldı. Onları 165 bin 924 adet ve yüzde 33 payla hibrit modeller, 94 bin 46 adet ve yüzde 18,7 payla elektrikli otomobiller, 30 bin 790 adet ve yüzde 6,1 payla dizel modeller izledi. Otogazlı otomobiller ise 3 bin 906 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

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Elektrikli otomobillerde 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 5,3 artarken pazar payı yüzde 16,7'ye yükseldi. 160 kW üzerindeki modellerde ise satışlar yüzde 57,8 gerileyerek yüzde 2 payda kaldı.

Motor hacmine göre değerlendirildiğinde 1400 cc altındaki otomobiller yüzde 26,9 düşüşle yüzde 26,7, 1400-1600 cc aralığındaki modeller yüzde 13,5 düşüşle yüzde 20,8 pay aldı. 1600-2000 cc sınıfındaki otomobiller yüzde 5,2 artışla yüzde 0,7, 2000 cc üzerindeki modeller ise yüzde 20,8 düşüşle yüzde 0,2 pazar payına sahip oldu.

Elektrikliler için her şey güzel değil

Her ne kadar pazar payında artış yalanmış olsa da otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, elektrikli otomobil pazarı haziranın ardından temmuz ayında da daralma gösterdi. Temmuzda elektrikli otomobil satışları yüzde 26,3 azalarak 12 bin 694 adede geriledi. Temmuz ayında benzinli ve dizel otomobillerde daha sert düşüş yaşandığı için elektrikli otomobillerin payı yüzde 20,46'dan yüzde 20,32'ye sınırlı bir gerileme gösterdi.

Renault lider, Togg en hızlı büyüyen marka

Tam Boyutta Gör Marka bazında Renault, temmuz ayında satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,45 gerilemesine rağmen 7 bin 814 adetle otomobil pazarındaki liderliğini korudu.

Volkswagen, satışlarını yalnızca yüzde 3 azaltarak 5 bin 538 adetle ikinci sıraya yerleşti ve daralan pazarda en dirençli markalardan biri oldu.

Temmuz ayının en dikkat çekici performansı ise Togg'dan geldi. Yerli üretici, satışlarını yüzde 69,12 artırarak 4 bin 600 adede çıkardı ve ayı dördüncü sırada tamamladı.

Ocak-temmuz döneminde ise Renault satışlarını yüzde 19,31 artırarak 77 bin 50 adede ve yüzde 15,33 pazar payına ulaştı. Volkswagen, temmuzdaki güçlü performansıyla 41 bin 609 adet satışa ulaşarak Toyota'yı geride bıraktı ve yılın ilk yedi ayında ikinci sıraya yükseldi. Aynı dönemde Fiat'ın otomobil satışları yüzde 33,85 gerileyerek markanın sıralamada altıncı basamağa düşmesine neden oldu.

En çok satan elektrikli otomobiller (Ocak-Temmuz 2026) Sıra Temmuz 2026 Satış (Adet) Ocak-Temmuz 2026 Satış (Adet) 1 Togg T10X 2.841 Togg T10X 14.844 2 Togg T10F 1.759 Togg T10F 11.004 3 KG Mobility Torres EVX 1.252 KG Mobility Torres EVX 8.602 4 MINI Countryman E 1.184 MINI Countryman 8.029 5 Volvo EX30 806 Opel Frontera 4.494 6 Citroen C3 Aircross 564 Volvo EX30 4.229 7 Kia EV3 411 Tesla Model Y 4.088 8 Opel Frontera 323 Citroen C3 Aircross 2.852 9 Tesla Model Y 295 BMW X1 2.474 10 Mercedes-Benz GLC 292 Citroen C3 2.018

Temmuz ayında en fazla satılan elektrikli otomobil 2 bin 841 adetle Togg T10X oldu. Onu 1.759 adetle Togg T10F, 1.252 adetle KG Mobility Torres EVX, 1.184 adetle MINI Countryman E ve 806 adetle Volvo EX30 takip etti.

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İlk 10'da ayrıca Citroen C3 Aircross, Kia EV3, Opel Frontera, Tesla Model Y ve Mercedes-Benz GLC yer aldı. Togg, T10X ve T10F modelleriyle toplam 4 bin 600 adet satış gerçekleştirerek temmuz ayındaki elektrikli otomobil pazarının yüzde 36,3'ünü tek başına oluşturdu. İlk 10 modelin dokuzu SUV olurken, listede sedan gövde tipine sahip tek model T10F oldu.

Yılın ilk yedi ayında ise Togg T10X 14 bin 844 adetle elektrikli otomobil pazarının lideri olurken, Togg T10F 11 bin 4 adetle ikinci, KG Mobility Torres EVX ise 8 bin 602 adetle üçüncü sırada yer aldı.

En çok satan otomobiller (Ocak-Temmuz 2026) Sıra Temmuz 2026 Satış (Adet) Ocak-Temmuz 2026 Satış (Adet) 1 Renault Boreal 3.031 Renault Clio 29.749 2 Togg T10X 2.841 Toyota Corolla 19.623 3 Toyota Corolla 2.408 Renault Megane Sedan 18.935 4 Volkswagen Taigo 2.402 Fiat Egea Sedan 16.183 5 Hyundai i20 1.955 Toyota C-HR 15.372 6 Renault Duster 1.929 Togg T10X 14.844 7 Togg T10F 1.759 Renault Duster 14.792 8 Nissan Qashqai 1.684 Volkswagen Taigo 14.143 9 Hyundai Tucson 1.615 Hyundai i20 13.874 10 Renault Megane Sedan 1.560 Peugeot 2008 12.077

Temmuz ayında tüm motor tipleri dikkate alındığında Renault Boreal 3 bin 31 adet satışla ayın en çok satılan otomobili oldu. Listenin devamında Togg T10X, Toyota Corolla, Volkswagen Taigo, Hyundai i20, Renault Duster, Togg T10F, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Renault Megane Sedan yer aldı.

Ocak-temmuz döneminde ise Renault Clio 29 bin 749 adetle liderliğini korudu. Toyota Corolla, Renault Megane Sedan, Fiat Egea Sedan, Toyota C-HR, Togg T10X, Renault Duster, Volkswagen Taigo, Hyundai i20 ve Peugeot 2008 ilk 10 sırayı oluşturdu.

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Otomobil pazarı ilk 7 ayda küçüldü: İşte en çok satanlar

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