Otomobilde Togg liderliği: En çok satanlar | Chery'den 1700 km menzilli sedan

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Ekim ayı otomobil satış liderleri, 1700 km menzilli Chery Arrizo 7, 2027 MTV oranları, yeni trafik cezaları ve ÖTV muafiyet limitleri bu videoda! Detaylar için hemen izleyin.

Oto Gündem'in yeni bölümünde, otomotiv dünyasındaki en son gelişmeleri, piyasada yaşanan önemli olayları ve sürücüleri doğrudan ilgilendiren kritik başlıkları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıyoruz.

Türkiye otomotiv pazarında Ekim ayı otomobil satış verileri açıklandı ve piyasadaki daralmaya rağmen elektrikli araç pazarındaki güçlü talep dikkat çekiyor. Ayın en çok satan otomobili Togg T10X olurken, ilk 10 ayın genel toplamında ise yerli üretim Renault Clio liderliğini korumaya devam ediyor.

Çinli otomotiv devi Chery, yeni sedan modeli Arrizo 7'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle 1700 kilometreye varan toplam menzil iddiası sunan bu iddialı sedan modelinin teknik detayları ve öne çıkan özellikleri programda inceleniyor.

Fiat cephesinden gelen sürpriz itirafla birlikte efsane model Punto'nun geleceği konuşuluyor. Markanın B segmentinde Punto'yu üretimden kaldırarak hata yaptığını kabul etmesi ve efsane modelin yeni teknolojilerle pazara geri dönme planları değerlendiriliyor.

Sürücülerin merakla beklediği 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranları ve yeniden değerleme oranına göre yeni vergi dilimlerinin araç sahiplerine getireceği ek maliyetler ayrıntılı hesaplamalarla açıklanıyor.

2027 yılında yürürlüğe girecek yeni trafik cezası tutarları; kırmızı ışık ihlalinden emniyet şeridi kullanımına, alkollü araç kullanma cezalarından hız sınırı aşımlarına kadar en güncel rakamlarla detaylandırılıyor.

Engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alımında 2027 yeni üst limit tutarları ile makyajlı Volkswagen Caddy'nin fiyat listesi ve Skoda Karoq'un yeni Prestige donanım paketi lansman fırsatlarıyla ele alınıyor.

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