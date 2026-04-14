    Otomobil dünyasında yeni tartışma: Koltuğun altına gizli klozet tasarlandı

    Çinli otomobil üreticisi Seres tarafından alınan yeni bir patent daha şimdiden tartışma konusu oldu. Koltuğun altına gizlenen raylı tuvalet sistemi birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.

    Huawei'nin elektrikli araçlardaki üretim ortağı Seres, otomobil iç tasarımında ezber bozacak ve bir o kadar da tartışma yaratacak yeni bir patent aldı. 22 Nisan 2025'te başvurusu yapılan ve 10 Nisan 2026'da resmiyet kazanan patent, araç içine entegre edilmiş gizli bir tuvalet sistemini detaylandırıyor.

    Söz konusu tasarımın merkezinde bir klozet gövdesi ve raylı bir mekanizma mevcut. Sistemin en dikkat çekici yanı ise alan kullanımı. Özellikle batarya paketleri nedeniyle iç hacmi kısıtlı olan yeni enerji araçlarında (NEV) bu tuvalet "çekmece" mantığıyla çalışıyor. İhtiyaç duyulduğunda koltuğun altından çekilerek çıkarılan tuvalet, kullanım sonrası geri itilerek tamamen gizleniyor ve araç içinde fazladan yer kaplamıyor.

    Aslına bakılırsa bu konsept otomobil dünyasında tamamen yeni değil. Daha önce Polestone markası, orta konsolda saklanan ve tek kullanımlık plastik poşetlerlekullanılan portatif bir tuvalet oturağı fikrini sunmuştu. Ancak Seres'in tasarımı araca tam entegre ve tamamen gizlenebilir olmasıyla şu ana kadar önerilen en pratik araç içi tuvalet çözümü olarak nitelendiriliyor.

    Teknik zorluklar ve psikolojik bariyerler

    Her ne kadar patenti alınmış olsa bile bu sistemin seri üretime geçmesi için aşılması gereken ciddi zorluklar var. Teknik tarafta atık suyun depolanması ve tahliyesi, özellikle elektrikli araçların dar şasilerine drenaj borularının yerleştirilmesi ve %100 koku sızdırmazlığının sağlanması gibi önemli mühendislik engeller söz konusu. Tabii kabin içi hijyenin eksiksiz sağlanması da bir diğer temel şart.

    Mühendislikten daha büyük bir engel ise psikolojik kabul süreci. Sızdırmazlık ve koku önleyici sistemler ne kadar gelişmiş olursa olsun, kullanıcılar araç içinde tuvalet kullanma fikrine önyargılı yaklaşabilir. Dolayısıyla bu tasarımın tüm modellerde değil de özel istek üzerine eklenen kişiselleştirilmiş bir opsiyon olarak sunulabileceği düşünülüyor.
