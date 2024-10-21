Otomobiller için “ciddi” bir ÖTV artışı yaşanabilir

Otomobillerde ÖTV artışı olabilir
Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine yöre ÖTV matrahlarının son iki yıldır güncellenmemesi ve en düşük araçlarda bile yüzde 80'lik ÖTV dilimi uygulanması, bu gelirin büyümesine büyük katkı sağladı. Ancak 2024 için belirlenen 497 milyar TL'lik hedefe ulaşmak şimdiden zor görünüyor. Yılın ilk 9 ayında, bu hedefin sadece yüzde 70'ine, yani 311 milyar TL’ye ulaşılabilmiş durumda.
Mevcut durumda Türkiye'de benzinli, dizel ve hibrit araçlar yüzde 80’den başlayıp yüzde 220’ye varan ÖTV oranlarına tabi olurken, elektrikli otomobillerde bu oran yüzde 10 ila yüzde 60 arasında değişiyor. Türkiye’de satışa sunulan lüks araçlarda ise vergi yükü inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Örneğin, Toyota’nın ikonik arazi aracı Land Cruiser Prado’nun Türkiye’deki lansmanı, yüzde 220’lik ÖTV dilimiyle yapıldı. Vergisiz fiyatı 2.5 milyon TL olan bu araç, lansman fiyatı olarak 9.750.000 TL’den satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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