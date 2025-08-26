Giriş
    Otomobiller için güneş enerjili panoramik cam tavan üretildi

    Belçika merkezli AGC Automotive, yolcu araçları için güneş enerjili panoramik cam tavanını seri üretime hazır hale getirdi. Yüksek verimli hücreler sayesinde ek menzil sunuluyor.

    Otomobiller için güneş enerjili panoramik cam tavan üretildi Tam Boyutta Gör
    Otomotiv camları ve araç cam teknolojileri alanında faaliyet gösteren Belçika merkezli AGC Automotive Europe, yolcu araçları için geliştirdiği güneş enerjili panoramik cam tavan çözümünün seri üretime hazır olduğunu duyurdu. Japon AGC grubuna bağlı şirket, bu yeniliğini önümüzdeki ay Münih’te düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarından önce paylaştı.

    Tam entegre enerji çözümü

    Geçtiğimiz yıl geliştirilme sürecine başlanan araç entegre fotovoltaik (VIPV) çözümü, yüksek verimli back contact (arka kontaklı) güneş hücreleri ve tamamen siyah, şık bir görünüm sunuyor. AGC Automotive, amaçlarının düşük emisyon kaplaması, ortam aydınlatması ve fotovoltaik cam tavan işlevselliğini bir araya getirerek araç konforu, sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmak olduğunu belirtiyor.

    VIPV birimi, cam-cam modül yapısına sahip olup, en az yüzde 25 verimlilik sunan güneş hücrelerinden oluşuyor. Modülün siyah görünümü, tonlu yan ve arka camları olan premium araçlarla uyum sağlıyor. Bu estetik görünüm, hücreler ile iç cam arasında kullanılan karartılmış ara katman sayesinde mümkün oluyor.

    Kullanılan hücre teknolojisi, ön yüz gölgeleme kayıplarını önlerken sıcak iklimlerde performansı artıran iyileştirilmiş sıcaklık katsayısı sağlıyor. Şirket, kullanılan PV hücreleri ve sistem detayları hakkında ise daha fazla bilgi vermedi.

    Fotovoltaik cam tavan elektrikli araçların menzilini şarjlar arasında artıracak şekilde prizsiz destek sağlıyor. Menzil dışında güvenlik ve konfor sistemleri de bu modül ile çalıştırılabiliyor. Şirkete göre üretilen elektrik, iç mekanı önceden havalandırmak, güvenlik kameraları ve bağlantı sistemlerini çalıştırmak gibi çeşitli araç fonksiyonlarında kullanılabiliyor.

    Ayrıca modülün iç camında kullanılan düşük emisyon kaplaması, yaz ve kış aylarında araç içi termal konforu optimize ederek, klima ve ısıtma kaynaklı enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarını azaltıyor. AGC Automotive Europe, ham camdan nihai montaja kadar tam entegre bir otomotiv cam üreticisi konumunda.

