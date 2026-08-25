Otomobillerde yeni kabus: Elektronik arızalar ikiye katlandı

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Tam Boyutta Gör Modern otomobillerde elektronik sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir arıza türü de giderek daha fazla öne çıkıyor. İngiltere'nin yol yardım kuruluşu The Automobile Association’ın (AA) verilerine göre, araçlardaki elektronik sistemlerden kaynaklanan arızalar son yıllarda ciddi şekilde arttı.

En yaygın beş sorundan biri

AA, gövde kontrol modüllerinden (BCM, Body Control Module) kaynaklanan arıza çağrılarının altı yılda iki katına çıktığını açıkladı. Geçtiğimiz 12 ayda bu tür arızalar nedeniyle 36 bin 448 yol yardım çağrısı yapıldı. Böylece BCM arızaları, araçların yolda kalmasına neden olan en yaygın beş sorundan biri haline geldi.

BCM'ler, modern otomobillerde çok sayıda elektronik işlevi yöneten merkezi kontrol birimi olarak görev yapıyor. Aynalara, farlara ve kapı kilitlerine gönderilen elektrik sinyalleri gibi farklı işlevler bu modüller üzerinden kontrol edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Eski otomobillerde bu işlevler çoğunlukla ayrı devreler üzerinden çalışırken günümüzde tek bir BCM birden fazla sistemi aynı anda yönetebiliyor. Bu yapı üretim maliyetlerini düşürürken otomobillere daha fazla özellik eklenmesini de kolaylaştırıyor.

Örneğin otomobilin kilidi açıldığında iç aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmesi veya farların ortam koşullarına göre kendiliğinden yanması gibi özellikler bu elektronik mimari sayesinde mümkün hale geliyor.

Ancak her şeyin kontrolünü tek bir yerde toplamak aynı zamanda çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Alışılmış sistemlerde karşılaşılan hatalar ve farklı birimlerde yaşanan sorunlar birden fazla otomobil fonksiyonu devre dışı hale getirebilir.

Arızalar 6 yılda iki katına çıktı

Veriler, sorunun boyutunun son yıllarda belirgin şekilde büyüdüğünü gösteriyor. 2019-2020 döneminde BCM arızaları nedeniyle 18 bin 295 yol yardım çağrısı yapılırken son 12 aylık dönemde bu sayı 36 bin 448'e yükseldi.

Kuruluşla göre BCM kaynaklı arızalar artık far arızalarından daha fazla yol yardım çağrısına neden oluyor. Bunun nedenlerinden biri ise modern otomobillerde kullanılan LED farların daha dayanıklı olması nedeniyle far arızalarının azalması.

AA'ya göre BCM arızalarındaki artışta, araçların yaşlanması ve otomobillerin elektronik sistemlere giderek daha fazla bağımlı hale gelmesi etkili oluyor.

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Bu modüllerin arızalanmasında ise farklı faktörler rol oynayabiliyor. Hatalı servis işlemleri, bilgisayar çipinin fiziksel olarak hasar görmesi ve yazılım hataları bunlar arasında bulunuyor.

Otomobillerdeki 12 volt aküler, lastikler ve motor sorunları ise halen çok daha fazla yol yardım çağrısına neden oluyor. Ancak bu sorunlar görülme sıklığı büyük ölçüde sabit kalırken BCM kaynaklı arızalar belirgin bir yükseliş içinde. Hatta BCM kaynaklı sorunlar nedeniyle daha fazla geri çağırma gerçekleştiriliyor. BCM'lerle ilgili geri çağırma sayısı 2008'de yalnızca dört iken, geçen yıl 34'e yükseldi. 2026 yılında ise şu ana kadar 28 geri çağırma kayda geçti.

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Otomobillerde yeni kabus: Elektronik arızalar ikiye katlandı

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