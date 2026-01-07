Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teradar, otomobiller için terahertz sensörünü tanıttı: Radar ve LiDAR’dan daha iyi

    CES 2026’da tanıtılan Teradar Summit, terahertz bandını kullanan yapısıyla radar ve LiDAR’ın sınırlamalarını aşmayı hedefliyor. Sensör, 2028’de otomobillere entegre edilecek.

    Otomobillerde yeni sensör devrimi: Teradar Summit tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz kasım ayında Teradar’ın LiDAR ve radar teknolojilerini birleştiren terahertz tabanlı sensörüyle otomotiv dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını duyurmuştuk. Aradan geçen sürede önemli bir eşiği aşan Boston merkezli şirket, CES 2026 kapsamında terahertz bandını kullanan ilk amiral gemisi otomotiv sensörünü resmen tanıttı. “Summit” adı verilen bu yeni sensör, Teradar’ın iddiasına göre uzun menzil, yüksek çözünürlük ve her türlü hava koşulunda çalışabilme özelliklerini tek bir donanımda bir araya getiriyor.

    Radar ve LiDAR’ın gücünü birleştiriyor

    Şirket, Summit’i özellikle radar ve LiDAR sistemlerinin bıraktığı kritik boşluğu doldurmak üzere konumlandırıyor. Terahertz elektromanyetik bandını kullanan sensör, mikrodalgalar ile kızılötesi ışık arasındaki bugüne kadar büyük ölçüde atıl kalmış bir frekans aralığından faydalanıyor. Bu dalgalar, yüksek çözünürlük sunarken sis, yağmur, kar ve yoğun güneş parlaması gibi zorlu koşullarda görüş yeteneğini koruyabilmesiyle biliniyor.  Bu yaklaşım, radarın menzil avantajını LiDAR’ın yüksek çözünürlük kabiliyetiyle birleştirmeyi amaçlıyor.

    Üstelik Teradar Summit, tamamen katı hal mimarisine sahip Modüler Terahertz Motoru (MTE) üzerine inşa edildi ve herhangi bir hareketli parçası bulunmuyor. Bu da hem dayanıklılığı hem de üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

    300 metreye kadar menzil

    Otomobillerde yeni sensör devrimi: Teradar Summit tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sistem, şirkete ait özel verici, alıcı ve işlemci çiplerinden oluşuyor. Bu yapı, sensörün hareketli parça içermemesini sağlarken uzun menzilde küçük nesnelerin dahi net şekilde algılanmasına imkan tanıyor. 300 metreye kadar menzil sunan Summit, 0,13 derece doğal açısal çözünürlükle çalışıyor.

    Sensör, yalnızca mesafe ölçümüyle sınırlı kalmıyor. Doppler verileriyle zenginleştirilmiş 3D nokta bulutları üreten Summit, menzil, yön, yükseklik ve göreceli hız bilgilerini aynı anda algılayabiliyor. Bu sayede araçlar, çevresini üç boyutlu ve yüksek hassasiyetle analiz edebiliyor. Sistem gece ve gündüz fark etmeksizin çalışabiliyor.

    Şirketin hedefi 2028

    Teradar, gerekli otomotiv anlaşmalarını tamamlaması halinde Summit sensörlerinin 2028 yılında sevkiyata başlamasını planlıyor. Şirket, bu sensör sayesinde otomobil üreticilerinin araçlarına kısmi hatta tam otonom (L3’ten L5’e kadar) sürüş özelliklerini daha erişilebilir şekilde entegre edebileceğini savunuyor.

    Şirket halihazırda teknolojisini doğrulamak üzere ABD ile Avrupa’da beş büyük otomobil üreticisi ve üç tedarikçiyle birlikte çalıştığını belirtiyor. Bu temaslar, Teradar’ın laboratuvar aşamasını geride bırakıp seri üretime giden yolda somut adımlar attığını gösteriyor.

    Otomotiv üreticileri binek araçlarında giderek LiDAR’dan uzaklaşıyor. Bunun en büyük nedeni ise LiDAR sistemlerinin yüksek maliyeti. Bilindiği üzere ABD merkezli LiDAR üreticisi Luminar, Volvo ve Mercedes-Benz ile yaptığı anlaşmaların bozulmasının ardından iflas başvurusunda bulunmuştu. Mevcut durumda LiDAR’ın ticari hizmet güden araçlarda daha çok tercih edildiği görüyor. Ek olarak Çinli LiDAR üreticisi Hesai, 2025 yılı içinde 1 milyondan fazla LiDAR sensörü ürettiğini ve bu yıl üretim kapasitesini 2 milyon adetten 4 milyon adede çıkarmayı planladığını açıkladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hat kapanma süresi sorgulama gaviscon şurup kullananlar reflüden kurtulanların yorumları oyuncu bahsinde oyuncu oynamazsa seiko orjinallik sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum