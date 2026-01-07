Teradar, otomobiller için terahertz sensörünü tanıttı: Radar ve LiDAR’dan daha iyi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz kasım ayında Teradar’ın LiDAR ve radar teknolojilerini birleştiren terahertz tabanlı sensörüyle otomotiv dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını duyurmuştuk. Aradan geçen sürede önemli bir eşiği aşan Boston merkezli şirket, CES 2026 kapsamında terahertz bandını kullanan ilk amiral gemisi otomotiv sensörünü resmen tanıttı. “Summit” adı verilen bu yeni sensör, Teradar’ın iddiasına göre uzun menzil, yüksek çözünürlük ve her türlü hava koşulunda çalışabilme özelliklerini tek bir donanımda bir araya getiriyor.

Radar ve LiDAR’ın gücünü birleştiriyor

Şirket, Summit’i özellikle radar ve LiDAR sistemlerinin bıraktığı kritik boşluğu doldurmak üzere konumlandırıyor. Terahertz elektromanyetik bandını kullanan sensör, mikrodalgalar ile kızılötesi ışık arasındaki bugüne kadar büyük ölçüde atıl kalmış bir frekans aralığından faydalanıyor. Bu dalgalar, yüksek çözünürlük sunarken sis, yağmur, kar ve yoğun güneş parlaması gibi zorlu koşullarda görüş yeteneğini koruyabilmesiyle biliniyor. Bu yaklaşım, radarın menzil avantajını LiDAR’ın yüksek çözünürlük kabiliyetiyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Üstelik Teradar Summit, tamamen katı hal mimarisine sahip Modüler Terahertz Motoru (MTE) üzerine inşa edildi ve herhangi bir hareketli parçası bulunmuyor. Bu da hem dayanıklılığı hem de üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

300 metreye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Sistem, şirkete ait özel verici, alıcı ve işlemci çiplerinden oluşuyor. Bu yapı, sensörün hareketli parça içermemesini sağlarken uzun menzilde küçük nesnelerin dahi net şekilde algılanmasına imkan tanıyor. 300 metreye kadar menzil sunan Summit, 0,13 derece doğal açısal çözünürlükle çalışıyor.

Yeni Xiaomi SU7 ön satışa çıktı: 902 km'ye kadar menzil iddiası 8 sa. önce eklendi

Sensör, yalnızca mesafe ölçümüyle sınırlı kalmıyor. Doppler verileriyle zenginleştirilmiş 3D nokta bulutları üreten Summit, menzil, yön, yükseklik ve göreceli hız bilgilerini aynı anda algılayabiliyor. Bu sayede araçlar, çevresini üç boyutlu ve yüksek hassasiyetle analiz edebiliyor. Sistem gece ve gündüz fark etmeksizin çalışabiliyor.

Şirketin hedefi 2028

Teradar, gerekli otomotiv anlaşmalarını tamamlaması halinde Summit sensörlerinin 2028 yılında sevkiyata başlamasını planlıyor. Şirket, bu sensör sayesinde otomobil üreticilerinin araçlarına kısmi hatta tam otonom (L3’ten L5’e kadar) sürüş özelliklerini daha erişilebilir şekilde entegre edebileceğini savunuyor.

Şirket halihazırda teknolojisini doğrulamak üzere ABD ile Avrupa’da beş büyük otomobil üreticisi ve üç tedarikçiyle birlikte çalıştığını belirtiyor. Bu temaslar, Teradar’ın laboratuvar aşamasını geride bırakıp seri üretime giden yolda somut adımlar attığını gösteriyor.

Otomotiv üreticileri binek araçlarında giderek LiDAR’dan uzaklaşıyor. Bunun en büyük nedeni ise LiDAR sistemlerinin yüksek maliyeti. Bilindiği üzere ABD merkezli LiDAR üreticisi Luminar, Volvo ve Mercedes-Benz ile yaptığı anlaşmaların bozulmasının ardından iflas başvurusunda bulunmuştu. Mevcut durumda LiDAR’ın ticari hizmet güden araçlarda daha çok tercih edildiği görüyor. Ek olarak Çinli LiDAR üreticisi Hesai, 2025 yılı içinde 1 milyondan fazla LiDAR sensörü ürettiğini ve bu yıl üretim kapasitesini 2 milyon adetten 4 milyon adede çıkarmayı planladığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomobillerde yeni sensör devrimi: Teradar Summit tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: