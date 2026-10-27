Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak?

NHTSA'nın teklifine göre, yeni ışıklandırma sistemi mevcut sinyal ve fren lambalarından farklı standartlara tabi olacak. Kurum renk, konum ve görünürlük açısından ortak bir standart oluşturmayı hedefliyor. Teklif, robotaksilerin yanı sıra gerekli koşulları karşılayan yüksek seviyeli otonom sürüş sistemine sahip binek araçları da kapsıyor. Ancak teklif kabul edilse bile turkuaz renkli bu ışıkların araçlara eklenmesi üreticilerin tercihine bırakılacak.
Hangi durumlarda yanacak?
Turkuaz renkli bu ışıklar aracın kontrolünün sürücüde değil, tamamen otonom sürüş sisteminde olduğunu trafikteki diğer sürücülere, yayalara ve kolluk kuvvetlerine göstermek amacıyla kullanılacak. Teklifte bu ışıkların aracın önüne, arkasına ve her iki yanına bir veya ikişer adet yerleştirilmesi öngörülüyor. Böylece araç başına toplam dört ila sekiz ışık kullanılabilecek.
Otonom sürüş sistemi devredeyken sabit yanacak bu ışıkların tamamı aynı anda açılıp kapanacak. Sistem, otonom sürüş modu devreye girdiğinde ışıkları otomatik olarak yakacak. Sürüş kontrolü yeniden sürücüye geçtiğinde ise ışıklar kendiliğinden sönecek.
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlamayacak
Yeni ışıkların temel amacı, trafikteki diğer sürücülerin otonom sürüş modunda ilerleyen araçları ayırt edebilmesini sağlamak. Ancak turkuaz ışıklar otonom araçlara herhangi bir geçiş üstünlüğü tanımayacak ve trafik kurallarını değiştirmeyecek. Yayaların da bu ışıkları karşıdan karşıya geçmek için bir işaret ya da aracın güvenli olduğuna dair bir garanti olarak görmemesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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