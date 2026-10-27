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    Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak?

    Otomotiv dünyasında araç aydınlatma teknolojileri için yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. ABD'de gündeme gelen son öneri, otonom araçlara özel turkuaz ışıkların entegre edilmesini öngörüyor.

    Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında araç aydınlatma teknolojilerinde yeni bir dönem başlatacak adımlar atılıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otonom sürüş sisteminin insan müdahalesi olmadan devrede olduğunu diğer yol kullanıcılarına göstermek amacıyla turkuaz renkli özel lambaların kullanımını öneren bir taslak teklif sundu.

    NHTSA'nın teklifine göre, yeni ışıklandırma sistemi mevcut sinyal ve fren lambalarından farklı standartlara tabi olacak. Kurum renk, konum ve görünürlük açısından ortak bir standart oluşturmayı hedefliyor. Teklif, robotaksilerin yanı sıra gerekli koşulları karşılayan yüksek seviyeli otonom sürüş sistemine sahip binek araçları da kapsıyor. Ancak teklif kabul edilse bile turkuaz renkli bu ışıkların araçlara eklenmesi üreticilerin tercihine bırakılacak.

    Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör

    Hangi durumlarda yanacak?

    Turkuaz renkli bu ışıklar aracın kontrolünün sürücüde değil, tamamen otonom sürüş sisteminde olduğunu trafikteki diğer sürücülere, yayalara ve kolluk kuvvetlerine göstermek amacıyla kullanılacak. Teklifte bu ışıkların aracın önüne, arkasına ve her iki yanına bir veya ikişer adet yerleştirilmesi öngörülüyor. Böylece araç başına toplam dört ila sekiz ışık kullanılabilecek.

    Otonom sürüş sistemi devredeyken sabit yanacak bu ışıkların tamamı aynı anda açılıp kapanacak. Sistem, otonom sürüş modu devreye girdiğinde ışıkları otomatik olarak yakacak. Sürüş kontrolü yeniden sürücüye geçtiğinde ise ışıklar kendiliğinden sönecek.

    Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör

    Trafikte geçiş üstünlüğü sağlamayacak

    Yeni ışıkların temel amacı, trafikteki diğer sürücülerin otonom sürüş modunda ilerleyen araçları ayırt edebilmesini sağlamak. Ancak turkuaz ışıklar otonom araçlara herhangi bir geçiş üstünlüğü tanımayacak ve trafik kurallarını değiştirmeyecek. Yayaların da bu ışıkları karşıdan karşıya geçmek için bir işaret ya da aracın güvenli olduğuna dair bir garanti olarak görmemesi gerekiyor.

    Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüşü işaret eden turkuaz ışık konsepti henüz taslak aşamasında olan bir düzenleme olsa da üreticilerin radarında somut karşılık bulmaya başladı. Mercedes-Benz, Drive Pilot sistemiyle donatılmış araçlarında bu göstergeleri 2023-2025 yılları arasında California ve Nevada eyaletlerinde test ederek sahada deneyimledi.
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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