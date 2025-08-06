Otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 23 artışla 3,8 milyar dolar oldu

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Tam Boyutta Gör Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar oldu.

Temmuzda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi 1 milyar 363 milyon dolar ihracat yaptı. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %26 artışla 627 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %124 artışla 318 milyon USD, Çekiciler ihracatı da %260 artışla 223 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat ise yüzde %17 arttı. Önemli pazarlardan ABD’ye %6, Romanya’ya %29, Fransa’ya %5, İtalya’ya %15, Birleşik Krallık’a %10, Polonya’ya %15, İspanya’ya %1, Belçika’ya %28, Fas’a %44 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Rusya Federasyonu’na %50 ihracat düşüşü oldu.

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Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat %11 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya’ya %86, Slovenya’ya %58, Hollanda’ya %83, Belçika’ya %46, Yunanistan’a %100 ve Fas’a %250 ihracat artışı, buna karşılık Birleşik Krallık’a %28, İtalya’ya %23, İspanya’ya %14 ihracat düşüşü yaşandı.

Avrupa’da en fazla ihracat yine Almanya’ya yapıldı

Tam Boyutta Gör Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 69 artışla 639 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ocak-Temmuz döneminde Birleşik Krallık 429 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa’ya yönelik ihracat ise %48 artışla 427 milyon dolar oldu.

Temmuzda Avrupa Birliği Ülkeleri %71 pay ve 2 milyar 728 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine yönelik ihracat %34 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri %13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %5 azaldı.

Temmuz ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %14, Afrika Ülkelerine %47, Orta Doğu Ülkeleri’ne %19, Diğer Amerikan Ülkelerine %25, Uzakdoğu Ülkelerine %115 ihracat artışı yaşanırken, Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik ihracat %27 azaldı.

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Otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 23 artışla 3,8 milyar dolar oldu

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