Otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 23 artışla 3,8 milyar dolar oldu

Temmuzda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi 1 milyar 363 milyon dolar ihracat yaptı. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %26 artışla 627 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %124 artışla 318 milyon USD, Çekiciler ihracatı da %260 artışla 223 milyon dolar oldu.
Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat ise yüzde %17 arttı. Önemli pazarlardan ABD’ye %6, Romanya’ya %29, Fransa’ya %5, İtalya’ya %15, Birleşik Krallık’a %10, Polonya’ya %15, İspanya’ya %1, Belçika’ya %28, Fas’a %44 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Rusya Federasyonu’na %50 ihracat düşüşü oldu.
Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat %11 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya’ya %86, Slovenya’ya %58, Hollanda’ya %83, Belçika’ya %46, Yunanistan’a %100 ve Fas’a %250 ihracat artışı, buna karşılık Birleşik Krallık’a %28, İtalya’ya %23, İspanya’ya %14 ihracat düşüşü yaşandı.
Avrupa’da en fazla ihracat yine Almanya’ya yapıldı
Temmuzda Avrupa Birliği Ülkeleri %71 pay ve 2 milyar 728 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine yönelik ihracat %34 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri %13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %5 azaldı.
Temmuz ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %14, Afrika Ülkelerine %47, Orta Doğu Ülkeleri’ne %19, Diğer Amerikan Ülkelerine %25, Uzakdoğu Ülkelerine %115 ihracat artışı yaşanırken, Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik ihracat %27 azaldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: